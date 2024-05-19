中市宮廟風華系列最終場 明華園日字戲劇團壓軸演出

台中市政府文化局舉辦的「宮廟風華」系列活動最終場，18日晚間7時在梧棲朝元宮，由明華園日字戲劇團帶來精采大戲「陰陽界-錯中錯」壓軸演出；劇中台灣第一丑角陳勝在，與明華園當家小旦鄭雅升率領的新生代同台飆戲，戲棚下座無虛席，滿場觀眾隨著劇情歡笑聲不斷，為「宮廟風華」系列畫下圓滿句點。
記者金武鳯/台中報導
文化局長陳佳君表示，今年「宮廟風華」系列活動，自2月起邀請台中在地、傑出團隊及全國優質團隊接力演出，除有結合民間信仰文化的傳統藝術展演，還有音樂、舞蹈及民俗技藝等多元節目，亦規劃「媽祖小講座」，由各宮廟資深導覽老師，於活動前在舞台上講解各宮廟媽祖文化及特色文物，讓民眾攜家帶眷一起來看好戲、認識媽祖文化！
文化局指出，「陰陽界-錯中錯」是由台灣第一丑角陳勝在，與明華園當家小旦鄭雅升主演，此次在劇本創作上，將相異的靈魂與軀體交錯呈現，以錯中錯的劇情，讓劇中人物勇於挑戰，忠於自我感情，並找回初心。編劇以舞臺空間的變化為結局埋下伏筆，完整呈現詼諧又貼心的幽默喜劇。
文化局表示，台中市傳統藝術巡演活動好戲接連不斷，6月2日(六)晚上7時在葫蘆墩文化中心將邀請唐美雲歌仔戲團上演，6月29日(六)晚上7時在大甲體育場由明華園戲劇總團演出，屆時，曾在臺中歌劇院開幕大戲上演的「貓神」，將移師戶外露天展演，喜歡歌仔戲的朋友千萬別錯過！更多活動訊息請上文化局官網(https://www.culture.taichung.gov.tw/)查詢。