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蔡英文卸任登日本Yahoo頭版！日媒讚「提升台灣國際存在感」

▲第15任總統蔡英文今(20)日完成8年任期正式卸任，各大外媒近日接連評價。（圖／Nownews攝影中心）
▲第15任總統蔡英文今(20)日完成8年任期正式卸任，各大外媒近日接連評價。（圖／Nownews攝影中心）

國際中心顏得智／綜合報導

台灣第15任總統蔡英文今(20)日完成8年任期，正式卸任，在總統交接的關鍵時日，各大外媒紛紛關注。日本大型入口網站雅虎（Yahoo! JAPAN）也在頭條版面刊登了一則與蔡英文卸任的相關報導，日本《每日新聞》以「台灣蔡英文總統20日卸任，提升台灣存在感，到執政末期也能維持支持度」為題，敘述執政成績。

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▲第15任總統蔡英文今(20)日完成8年任期，正式卸任。日本大型入口網站雅虎（Yahoo! JAPAN）也將蔡英文卸任的相關報導，刊登在國際新聞頭條版面。(圖/翻攝自Yahoo.jp)
▲第15任總統蔡英文今(20)日完成8年任期，正式卸任。日本大型入口網站雅虎（Yahoo! JAPAN）也將蔡英文卸任的相關報導，刊登在國際新聞頭條版面。(圖/翻攝自Yahoo.jp)
根據日本《每日新聞》報導，內文提到，在中國逐漸加大統一的壓力之下，蔡英文透過與美國和其他國家建構關係，成功提升台灣在國際社會的影響力，儘管國內執政仍偶受批評，但直到任期結束，並沒有大幅度失去支持。

報導提到，蔡英文在2016年第二度挑戰總統大選，批判讓台灣加強與中國經濟連結的馬英九政府，讓她首次當選，並成為台灣第一位女總統。然而，因中國堅持「一個中國」原則，雙方認知分歧過大，因此緩和緊張局勢的兩岸談話始終未能實現。

此外，面對中國未鬆口放棄武統的情況下，蔡英文政府不斷增加國防開支，推動潛艦國造，也鞏固了作為安全保障後盾的對美關係。蔡英文以「民主和自由的燈塔」向世界宣揚台灣的國際角色，相較採取強硬對台政策的中國，她避開極端言行，以避免留給對方攻擊的藉口。

報導也指出，在蔡英文任其中，台灣不僅在與中國有關的地緣政治風險中獲得能見度上的提升，在半導體等多項經濟領域，以及日本和他國等國家議會和研究機構的造訪，都大大增加台灣的影響力，蔡英文也在2023年10月演說時指出，「台灣已經成為世界的台灣」。

內政方面，報導細數，蔡英文任內推動台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，在原住民權利保障等改革，但有時也會遇上巨大阻力，例如第一任期內推動年金改革，引發了公務員和既得利益階層的強力反對。

最後，日媒引述台灣電視台近期所釋出的民調指出，蔡英文在卸任前夕執政滿意度有42%，不滿意為46%，人民雖對食物、住宅價格高漲、低薪等根深蒂固的問題有所批判，但與前兩任總統卸任前的低迷民調相比，這已經是一個不錯的結果。

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