蔡英文卸任登日本Yahoo頭版！日媒讚「提升台灣國際存在感」

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報導提到，蔡英文在2016年第二度挑戰總統大選，批判讓台灣加強與中國經濟連結的馬英九政府，讓她首次當選，並成為台灣第一位女總統。然而，因中國堅持「一個中國」原則，雙方認知分歧過大，因此緩和緊張局勢的兩岸談話始終未能實現。
此外，面對中國未鬆口放棄武統的情況下，蔡英文政府不斷增加國防開支，推動潛艦國造，也鞏固了作為安全保障後盾的對美關係。蔡英文以「民主和自由的燈塔」向世界宣揚台灣的國際角色，相較採取強硬對台政策的中國，她避開極端言行，以避免留給對方攻擊的藉口。
報導也指出，在蔡英文任其中，台灣不僅在與中國有關的地緣政治風險中獲得能見度上的提升，在半導體等多項經濟領域，以及日本和他國等國家議會和研究機構的造訪，都大大增加台灣的影響力，蔡英文也在2023年10月演說時指出，「台灣已經成為世界的台灣」。
內政方面，報導細數，蔡英文任內推動台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，在原住民權利保障等改革，但有時也會遇上巨大阻力，例如第一任期內推動年金改革，引發了公務員和既得利益階層的強力反對。
最後，日媒引述台灣電視台近期所釋出的民調指出，蔡英文在卸任前夕執政滿意度有42%，不滿意為46%，人民雖對食物、住宅價格高漲、低薪等根深蒂固的問題有所批判，但與前兩任總統卸任前的低迷民調相比，這已經是一個不錯的結果。