開箱／全球唯一IKEA飯店！房價、設施亮點全公開 還有免費三溫暖
截至2019年IKEA在全球超過53個國家擁有逾433家門市，不過全球唯一的IKEA飯店，僅在IKEA發源地瑞典的阿姆胡特（Älmhult）小鎮住得到，飯店共計有250間客房，雙人套房約1295瑞典克朗（約台幣3900元），含有健身房以及免費三溫暖，飯店特色交誼廳擺放多款IKEA經典商品，至於為何全球只有一間？IKEA飯店負責人表示，主要是為了保有它的獨特性，全球旅客想要體驗IKEA飯店的舒適家居體驗，就只能來到IKEA的起源地。
記者鍾怡婷/綜合報導
IKEA飯店位於阿姆胡特（Älmhult）小鎮，飯店對面步行3分鐘就可以到全世界首間IKEA門市，現以改建為IKEA博物館。飯店外觀秉持IKEA的簡約風格，開幕至今剛好第60週年，整個飯店有新、舊兩館，共計有250間客房，由於兩館房價相同，建議提早一個半月以上預定，以免選不到自己心儀的館別。
IKEA飯店管理者表示，飯店有多個交誼廳，將公共區域打造的溫馨舒適，希望讓旅客體驗像家一樣的舒適，可以跟朋友聊天，也有廚房器具可以烹飪，地板使用零碎木頭拼接而成，一樓大廳的櫃檯則是用以前屋頂的材料二次利用，避免資源浪費，打造舒適空間的同時也兼顧環保。
進入DOUBLE ROOM STANDARD房型，有大片窗景提供良好的採光，搭配木紋家具顯得精簡又舒適，部分房間的窗景可以看到中庭花園，且雙人床有特別加高，而床墊與台灣尺寸大不相同，歐規的床墊長度較長，約是190公分至200公分左右。
房間有大量的木紋家具，還有乾濕分離的廁所，不過由於瑞典追求環保節能，不提供牙刷、牙膏等消耗品，需要旅客自行攜帶，與台灣飯店不同的是，也沒有冷氣以及熱水壺，不過交誼廳有無限量提供的飲用水，也可以跟飯店櫃檯借用水壺裝到房間使用。
住宿除了有提供早餐外，還有健身房、三溫暖，以及免費的腳踏車租借服務，並且洗衣房的洗烘加上燙衣服設備，也可以免費使用，飯店人員也透露，有不少北歐民眾來洽公住宿時，會在等待洗衣服的同時，激發創意與同事討論起工作方案，因此洗衣房也有舒適的座位區，讓旅客可以隨時休憩、討論工作；當然還有戶外座位區，除了可以休息、聊天外，一旁種植薄荷葉等可食用香料，旅客可以現摘現吃，為飲料、菜餚調味。
飯店管理者也提到，目前沒有拓展IKEA飯店的計畫，希望保有它的獨特性，要入住體驗就得來到IKEA發源地瑞典的阿姆胡特（Älmhult）小鎮。