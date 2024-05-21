志效又學子瑜被抓包！社群照片留言全複製 粉絲氣炸：根本故意的
南韓超人氣女團TWICE的隊長志效日前為了宣傳新的綜藝節目，模仿同隊台灣籍成員子瑜8年前「被迫道歉」的影片，引發韓國、台灣粉絲撻伐，未料19日又脫口說出：「和8名成員都是商業關係」，讓不少粉絲十分生氣，今（21）日再度被粉絲抓包在社群平台上模仿子瑜照片，就連留言都全複製，不少子瑜的粉絲氣炸：「根本故意的！」
記者張一笙／綜合報導
日前，志效為推廣網路綜藝節目《房客》，在節目上模仿子瑜8年前「被迫道歉」的影片，引發粉絲們撻伐，甚至有粉絲包卡車到經紀公司樓下抗議，讓她馬上就把影片刪除下架。未料19日志效又在付費平台bubble（泡泡）上與粉絲互動，被問及跟隊內誰感情最好時，志效回覆：「其實都是商業關係」並且附上笑臉符號，引發不少粉絲批評。
今日，又有粉絲發現，志效在泡泡上曬出與子瑜的同款自拍，將手放在太陽穴擋住頭髮，同時露出右邊側臉，不僅如此，就連泡泡的發文內容也一模一樣，開玩笑表示自己變成光頭，想嘗試各種長髮。
消息一出，再度點燃粉絲們的情緒，不少粉絲表示：「志效最近是瘋了嗎」、「她最近是怎麼了」、「這是在幹嘛」、「求妳放過隊友」、「快退對吧」，不過也有粉絲表示，其實就是因為志效跟子瑜感情十分要好，才會如此開玩笑：「志效一直都這樣」、「志效很疼子瑜好嗎」、「抓包！志效偷訂閱子瑜的泡泡」、「別過度解讀了」、「子瑜跟志效感情很好不要挑撥」。
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