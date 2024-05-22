真能飛上天！飛天車首度於東京試飛　小池百合子也到場一探究竟

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試飛員麥考恩（Jace McCown）展示了其在10公尺高空的飛行能力，並提到過去人們很習慣點對點之間的水平移動，但「移動」這個概念其實可以更加動態，「目前飛天車只限於娛樂用，還需要法規修正才能真正投入交通使用。」
相較起模樣看起來更像直升機的Hexa，另一家美國企業Alef開發的飛天車在外型上更接近人們想像的車輛，根據《Alef Aeronautics》官網資料，旗下第一款可容納兩名乘客的飛天車模型Model A，已能如同直升機般垂直升空，且不需要額外的跑道，而操作、停放方式也與普通車輛無異，去年Alef已獲得美國聯邦航空管理局的試飛批准，並得到特斯拉創辦人馬斯克的投資。
這些飛天車在未來預計能解決交通擁堵、災區救援等問題，有些能夠自動飛行的型號更能擺脫僱用飛行員的成本以及安全問題，不過距離商業化以前還面臨了電池尺寸、空中交通管制、搭配的基礎設施等挑戰。
專家預測，亞太地區有望在2050年占據全球飛天車市場的40%，高達369億美元產值，目前已有許多城市競相爭奪飛天車的商用首發地位，東京政府就稱最快要到2030年後才能實現飛天車廣泛應用的目標，而日本企業也紛紛投入這個市場，包含全日空航空（ANA）與Joby合作引進電動空中計程車服務，鈴木也宣布與SkyDrive合作生產飛行汽車。