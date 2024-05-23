「反質詢」藍委稱立法後再交代 林俊憲：先吞再告訴你有沒有毒
藍白聯手欲通過國會改革法案，國民黨今（23）日召開國際記者會，面對媒體提問「反質詢」定義為何，藍委吳宗憲稱「立法完成後再跟人民交代」。對此民進黨立委林俊憲表示，就像是一個陌生人，拿著奇怪的東西來跟你說，「這很好吃，你先吞下去，我再告訴你有沒有毒。」試問作為一個正常人，「你會乖乖直接吞下去嗎？」
記者陳威叡／台北報導
林俊憲說，知道為什麼擴權法案要黑箱成這樣了吧，因為一解釋，就會讓大家知道內容有多離譜。而更離譜的是，連藍白自己都還不知道能離譜到什麼程度。藐視國會是刑事責任，《刑法》有個基本原則叫「謙抑性」，或公民課本上常見的寫法「最後手段性」。刑罰應該被視為維持社會秩序與公共利益的最後手段，一切刑度與適用對象，都應該在「必要」與「合理」之「最小範圍」內。
林俊憲解釋，因此有關刑事責任的立法，絕不能以「先立起來放」、「便於執行」的態度進行，因為這等於期待所有能利用這條法律的人都是「聖人」，懂得自律、懂得分寸，不會利用這些權力為自己謀私利。
林俊憲表示，也許10個人有9個可以謹守分際，但出現1個濫用的人，後果不勘設想。所以刑罰修訂，永遠都要優先考慮可能出現的那1個人，而以藍白這種硬闖不說明的方式來看，「他們正是要被提防的那1個人。」