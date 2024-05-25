大便有血1個月！男把「肛門肉塊」當痔瘡 就醫才知是大腸癌息肉
一名年約8旬長者最近排便都會出血，用手還能摸到肉塊，以為是痔瘡，但出血持續近1個月，在家人堅持下就醫後發現，原來肛門肉塊不是痔瘡，而是4.6公分大的息肉，且大腸鏡無法切除，經肛門微創手術切除後，病理報告證實為大腸原位癌，不需化療或放療，定期回診即可，也提醒民眾，如廁出血逾2週或大量出血，應儘速就醫。
家庭消費中心／綜合報導
台北慈濟醫院大腸直腸外科主治醫師陳莊偉說，這名患者的息肉長在大腸內，且形狀寬扁，無法透過大腸鏡切除，考量息肉位置在距離肛門口5公分處，因此以肛門微創手術切除息肉，經由肛門自然孔洞，配合3D內視鏡影像系統，術後完全沒有腹部或其他額外傷口，恢復快速，隔天即出院，不再苦於如廁出血，且最後病理報告為大腸原位癌，不必再進行化療或放療，僅需定期回診追蹤。
陳莊偉表示，要處理大腸腫瘤，傳統經肛門手術只能針對小於3公分、周徑小於直腸30%的腫瘤，且必須距離肛門口8公分的位置才可進行，其作法與痔瘡手術類似，即是將肛門口撐開伸入器械，光線無法照進去，視線範圍有限，助手協助也不易。
對於經肛門微創手術的優點，陳莊偉解釋，因結合內視鏡影像系統死特殊手術操作管路，只要距離肛門口15公分內，未達乙狀結腸的直腸病灶都適用，也不會傷害到肛門括約肌，且在3D內視鏡影像系統與4K高畫質放大螢幕協助下，醫師和助手的視野範圍不再受限。
台北慈濟醫院積極發展經肛門微創手術，自2011年至今，治療年齡層橫跨33歲至91歲，目前已完成超過150例手術，且所有病人預後都相當好。
陳莊偉也說，直腸癌占大腸癌3成，早期直腸癌則占其中20~25%，若能早期治療，5年存活率高達9成以上，提醒50至75歲者多使用政府2年1次糞便篩檢，若為陽性應接受大腸鏡檢查，也提醒民眾，痔瘡出血是黏膜破損所致，多為短暫間歇出血，若如廁出血超過2週或大量出血，須及早就醫。