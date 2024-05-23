國會改革有必要！名醫舉例蘇貞昌：若是這狀況 他還敢反質詢嗎？
立法院為了國會改革相關法案，朝野立委大打出手，還鬧上國際媒體。精神科名醫沈政男說，台灣《憲法》對於總統與國會的職權關係訂得亂七八糟，又沒辦法修憲，只好用《立法院職權行使法》來彌補疏漏，現在台灣是行政權過度擴張，因此，修改《立法院職權行使法》來擴張一點立法權，只是剛好而已。但其實，也解決不了憲法體制紊亂的根本問題。
記者何哲欣／台北報導
沈政男說，憲法沒有定義清楚總統跟國會的關係，誤解了三權分立，以為就是不相往來，實際上，美國國務卿與其他內閣官員的任命，經總統提名後，須經參議院同意才可通過。也就是說，即使是美國的總統制，也絕非總統與國會完全沒有權力互動的關係。
但沈政男說，總統任命行政院長，甚至不必立法院同意，意思就是台灣的行政權被過度擴張了，而立委只能透過每會期的質詢，口頭上跟內閣做一個互動，實質上根本影響不了施政方向。在這樣情況底下，臉皮比較薄的官員，被質詢時就乖乖答詢，不想被罵，但如果是皮皮的政壇老鳥，尤其挾民意支持，當然就不必X你國會議員了。
沈政男說，反質詢，種種蔡政府官員在立法院的放肆發言，背景就是如此。因此，藍白立委就想到了修改《立法院職權行使法》，把質詢弄成了背後有獎懲的制度，那麼官員就不敢造次了。事實上，如果今天，行政院前院長蘇貞昌當閣揆要立法院同意，而藍白是多數，那麼，他還敢反質詢嗎？這是很簡單的道理。