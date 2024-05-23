提升殯葬服務品質　中市府評鑑說分明

我是廣告 請繼續往下閱讀
民政局長吳世瑋表示，生死是人生大事，死亡更是無可避免的課題，殯葬禮儀看似簡單，實則博大精深，台中市各殯葬業者持續精進，陪伴家屬提供完善的臨終服務，讓亡者有尊嚴的走完最後一程。市府每年也透過評鑑機制評選優良業者，促使各殯葬服務業者間良性競爭提高服務品質，評鑑優良名單也會公告提供民眾選擇參考，保障消費者權益。
台中市生命禮儀管理處長柯宏黛指出，台中市殯葬服務業評鑑著重在輔導業者遵循法令、與消費者簽訂定型化契約、提升服務品質及鼓勵殯葬服務的創新作為。市府素來重視殯葬業者專業知能的提升，用心規劃每一場殯葬教育講習，此次評鑑說明會特別邀請優良業者分享及講師授課，創造相互交流的平台，並盼各業者持續精進，提供家屬更優質及現代化的貼心服務。
台中市生命禮儀管理處說，此次評鑑說明會邀請全台走透透極力推廣生死教育的金牌生命教練郭慧娟老師分享「如何準備評鑑及性別平等的具體實踐」，郭老師擁有多年擔任台中市、台南市及南投縣殯葬服務業評鑑委員的經驗，透過輕鬆的言談，除讓業者瞭解準備評鑑的過程是一種整理及檢討，也讓業者知曉評鑑時如何更有效呈現自家的優質殯葬服務，而老師溫暖的話語也不斷鼓勵業者參加評鑑提升自我的經營實力，獲取不斷成長的動力。
台中市生命禮儀管理處提到，市府近幾年除公開表揚優、甲等及實地評鑑合格業者外，盼優良業者成為其他業者的學習標竿，並陸續增頒「最佳進步獎」、「人文關懷奬」、「創新服務獎」、「致力多元葬法推行獎」、「推廣性別平等觀念具體落實獎」及「歷次優等」等多項特殊榮譽獎項，鼓勵業者在各自工作領域發揮所長、回饋社會。