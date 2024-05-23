兩廳院去年票房15.7億元！狂售205萬張票　戲劇TOP 10揭曉

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談及票房的增長，許美玲分享，音樂、戲劇、舞蹈各類演出的票房都正在成長，可以感受到無論是觀衆，或營業情況都已經回到、甚至超越疫情前，這都是各團隊跟場館努力的結果，非常期待未來有更好的前景。
國家兩廳院業務發展部經理周巧絃更表示，根據本年度的數據報告，近年最受矚目的音樂劇銷售數字明顯增長，多部臺灣音樂劇表現亮眼，引發觀眾口碑迴響，促進了觀眾進劇場的動能。
另外，她認為青年政策文化幣確實有效刺激2023年青年的表演藝術消費及參與熱度，OPENTIX將持續透過消費追蹤，觀察文化幣政策對青年接觸藝術文化的影響。此外，30歲以下的消費年輕會員數已達10萬，佔消費會員總數近3成，建議藝文團隊可針對年輕族群制定不同的行銷策略及定價模式，藉以培養長期藝文欣賞人口。
根據OPENTIX兩廳院文化生活統計，今年度總票房達15.7億、售票數205萬張，創歷年新高，本次發表數據以「表演藝術類」為主，該類別2023年票房為15.4億元、總場次數6729場，2023年完售場次較2022年成長8成，而售票數則達188萬張，相較2022年亦成長3成。
觀察原因，包含2023年疫情告終，民眾生活及劇場營運回歸常態、國內大型節目巡演增加，國際節目陸續登台，另有多檔音樂劇熱銷話題助攻，帶動整體藝文參與熱度；整體而言2023年表現優於疫前高峰（2019年）水準。
分析2023年表演藝術各類別趨勢變化，整體售票率表現提升，其中戲劇節目（不含音樂劇）售票率增長至7成，是本年度最受觀眾青睞的類型；而近年話題性與矚目度最高的音樂劇，於票房、售票數及場次數成長幅度皆居所有類別之冠，音樂劇各項產值顯著上升亦反映近年民眾參與的熱度，其中臺灣音樂劇表現亮眼，如躍演《勸世三姊妹》開賣秒殺完售，後續成長值得期待。另外，音樂類節目與音樂劇節目雖與2022年售票率持平，但因場次數明顯增加，表示兩類參與總人次實際均為大幅增長，亦值得持續關注。
觀察2023年表演藝術類票級定價區間，整體皆有提升趨勢，而實售票價的中位數亦同樣上升。其中戲劇中型演出票價738元已趨近於大型演出799元。舞蹈大型演出票價達977元，與2022年722元相比上升3成，是2023年漲幅最高的類別。進一步分析舞蹈節目演出情況，2023年國內大型巡演節目與大師級國際節目增加，帶動票價提升，2023年舞蹈仍高達7成售票率，亦顯示舞蹈節目大型國內外知名團隊節目較受觀眾青睞。
雖票價略升，表演藝術團隊也推出多元的優惠方案吸引觀眾走進劇場，從各類折扣使用佔比得知，早鳥與預購方案是最多人使用的折扣方式，平均落於7至8.5折之間。音樂和舞蹈多使用國家表演藝術中心三館會員方案，顯示觀眾組成多為藝文高度參與者。戲劇及親子則有較高比例的觀眾使用信用卡或團體票方案，推測此類別可能較容易吸引新觀眾，並且可能受益於近年社群或口碑行銷的盛行。