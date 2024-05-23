523世界烏龜日注意！撿「這2種」烏龜回家養　重罰100萬還會被關

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世界烏龜日（World Turtle Day，又稱世界龜龜日、世界龜鱉日）， 是美國龜救援組織( American Toroise Rescue ) 在2000年發起的節日，呼籲大家減少使用塑膠製品、垃圾不隨意丟棄、不破壞動物棲息地，提高大眾保育意識。
新北市動保處今（23）指出，今年累計55起烏龜救援通報，救援案件多為斑龜，生活於低海拔如溝渠、池塘、溪流等水域，成年個體體長約20至30公分，為台灣體型最大的淡水龜，雌龜體型較雄龜大，每年4月到6月為斑龜繁殖期，龜龜在水中交配後，雌龜會上岸尋找適合產卵的地點，產下的卵約2~3個月後就會自然孵化。
動保處提醒，民眾見到龜爬上馬路，如民眾擔心烏龜遭路殺，可先暫時將烏龜放置路邊即可，熱心撿回家安置的行為，將可能延遲龜類的產卵時間。
而且要是把保育類食蛇龜、柴棺龜撿回家養，則有違反《野生動物保育法》第18條獵捕保育類野生動物之虞，依同法第41條最高可處5年以下有期徒刑，得併科新臺幣100萬以下罰金。
台灣原生淡水龜有四種：班龜（Ocadia sinensis）、柴棺龜（Mauremys mutica）、食蛇龜（Cuora flavomarginata）與金龜（Chinemys reevesii）。
食蛇龜背甲顏色為深褐色，中央有條黃色稜脊，是台灣唯一原生箱龜，腹甲可與前後背甲閉合，使外觀有如密閉的箱子，生活在海拔1000公尺以下的淺山森林、丘陵。雜食性的食蛇龜不吃蛇卻被喚「食蛇龜」，據悉是因牠們喜歡吃蚯蚓，而被誤會得名。
柴棺龜頭部綠褐色，眼睛後方有一道黃綠色條帶，腹甲為淺黃色，每一盾片外側有棕黑色斑塊，屬於半水棲性的淡水龜，可遠離水域環境，到陸地上活動。曾有柴棺龜爬進太魯閣一間飯店大廳、在新竹逛大街等引發討論。柴棺龜和食蛇龜同被列為一級保育類動物。