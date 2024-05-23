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523世界烏龜日注意！撿「這2種」烏龜回家養　重罰100萬還會被關

▲今天5月23日是世界烏龜日，發現食蛇龜（左）與柴棺龜（右）千萬不能撿回家，恐面臨5年以下徒刑併科100萬以下罰金。（圖／新北市動保處提供）
▲今天5月23日是世界烏龜日，發現食蛇龜（左）與柴棺龜（右）千萬不能撿回家，恐面臨5年以下徒刑併科100萬以下罰金。（圖／新北市動保處提供）

記者徐銘穗/綜合報導

今天5月23日是世界烏龜日，此時也正是烏龜的產卵季節，新北市動物保護防疫處今年已接獲55起烏龜救援通報，提醒在野外遇到健康烏龜時，不接觸、不餵食、不驚嚇，而且千萬不能把食蛇龜、柴棺龜帶回家養，牠們是一級保育類動物，最重可處5年以下徒刑，併科100萬以下罰金。

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523世界烏龜日由來　4~6月斑龜產卵季

世界烏龜日（World Turtle Day，又稱世界龜龜日、世界龜鱉日）， 是美國龜救援組織( American Toroise Rescue ) 在2000年發起的節日，呼籲大家減少使用塑膠製品、垃圾不隨意丟棄、不破壞動物棲息地，提高大眾保育意識。

新北市動保處今（23）指出，今年累計55起烏龜救援通報，救援案件多為斑龜，生活於低海拔如溝渠、池塘、溪流等水域，成年個體體長約20至30公分，為台灣體型最大的淡水龜，雌龜體型較雄龜大，每年4月到6月為斑龜繁殖期，龜龜在水中交配後，雌龜會上岸尋找適合產卵的地點，產下的卵約2~3個月後就會自然孵化。

動保處提醒，民眾見到龜爬上馬路，如民眾擔心烏龜遭路殺，可先暫時將烏龜放置路邊即可，熱心撿回家安置的行為，將可能延遲龜類的產卵時間。

▲斑龜生活在低海拔水域，成年個體可長至20~30公分，為台灣體型最大的淡水龜。（圖／新北市動保處提供）
▲斑龜生活在低海拔水域，成年個體可長至20~30公分，為台灣體型最大的淡水龜。（圖／新北市動保處提供）
而且要是把保育類食蛇龜、柴棺龜撿回家養，則有違反《野生動物保育法》第18條獵捕保育類野生動物之虞，依同法第41條最高可處5年以下有期徒刑，得併科新臺幣100萬以下罰金。

台灣原生淡水龜有四種：班龜（Ocadia sinensis）、柴棺龜（Mauremys mutica）、食蛇龜（Cuora flavomarginata）與金龜（Chinemys reevesii）。

食蛇龜背甲顏色為深褐色，中央有條黃色稜脊，是台灣唯一原生箱龜，腹甲可與前後背甲閉合，使外觀有如密閉的箱子，生活在海拔1000公尺以下的淺山森林、丘陵。雜食性的食蛇龜不吃蛇卻被喚「食蛇龜」，據悉是因牠們喜歡吃蚯蚓，而被誤會得名。

▲食蛇龜背甲顏色為深褐色，中央有條黃色稜脊，是台灣唯一原生箱龜。（圖／新北市動保處提供）
▲食蛇龜背甲顏色為深褐色，中央有條黃色稜脊，是台灣唯一原生箱龜。（圖／新北市動保處提供）
柴棺龜頭部綠褐色，眼睛後方有一道黃綠色條帶，腹甲為淺黃色，每一盾片外側有棕黑色斑塊，屬於半水棲性的淡水龜，可遠離水域環境，到陸地上活動。曾有柴棺龜爬進太魯閣一間飯店大廳、在新竹逛大街等引發討論。柴棺龜和食蛇龜同被列為一級保育類動物。

▲柴棺龜頭部綠褐色，眼睛後方有一道黃綠色條帶，屬於半水棲性的淡水龜。（圖／新北市動保處提供）
▲柴棺龜頭部綠褐色，眼睛後方有一道黃綠色條帶，屬於半水棲性的淡水龜。（圖／新北市動保處提供）

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