「Garmin Run」9/15開跑！21K、10K組報名額滿　瘋搶5K組最後席位

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2024 Garmin Run作為亞洲指標級路跑賽事，9月15日以臺北站作為第三屆首站鳴槍開跑，緊隨在後串聯印尼、新加坡、泰國、越南、馬來西亞、菲律賓、香港、日本共9大城市，成為亞洲唯一有亞洲系列賽的路跑賽事，今年更首度打造Garmin Run亞洲系列賽紀念獎牌，鼓勵跑者暢跑亞洲、一一解鎖挑戰自我，並推出Garmin Asia Virtual Run線上線下虛實整合亞洲各地跑者一起跑出傳奇。
為幫助更多跑者突破自我，今年Garmin Run Club（GRC）科學化跑班將於臺北、桃園、新竹、臺中、臺南、高雄6大城市開設為期10週的專屬訓練課程，從北到南共設8個班級：「跑者養成班」、「女子專班」、「夏季強化班」等。
陳庭妮、修杰楷領跑 聯名星宇航空推好禮
陽光女神陳庭妮作為Garmin資深愛好者，與二度參賽挑戰破PB的路跑暖男修杰楷擔任領跑大使。透過Garmin錶款陪伴日常訓練、健康監測並看見自己的進步，首度參賽的陳庭妮表示：「藉由Garmin的科學化數據及專業建議，我會針對睡眠、訓練進行調整，為了首次Garmin Run挑戰，近期在訓練菜單中加入舉重來強化我的體力與肌力，希望和大家一起跑出佳績。」
今年Garmin Run的官方航空合作夥伴—星宇航空，攜手為跑者打造暢遊亞洲的全新跑旅體驗，於臺北站活動現場將抽出一名星宇航空COSMILE會員，飛往其他亞洲地區參加Garmin Run亞洲系列賽的免費機票和參賽資格。
此外，為激勵臺北站完賽選手，星宇航空驚喜追加限量名額，將抽出一名COSMILE會員與藝人修杰楷同行飛往新加坡，迎戰Garmin Run亞洲系列賽新加坡站賽事、參與當地跑聚活動，一人中獎兩人同行。另外，星宇航空也希望鼓勵跑者跑向世界，將提供報名海外賽事的跑者們限量機票優惠碼。