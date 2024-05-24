法國外交部推薦「巴賽麗廳」經典新菜開箱　超美甜點有400年歷史

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亞都麗緻巴賽麗廳La Brasserie 40年來堅守經典法菜歷史地位，即使面對創新潮流的壓力仍不改其志，持續復刻傳統、承襲經典，守候著喜愛法式料理的饕家，有別於飯店內獲米其林一星暨首屆侍酒師獎的「巴黎廳」，其麗緻餐旅集團董事總經理兼集團總經理徐儷萍就提到，此次是睽違多年的菜單升級，合併歷年經典共計50道料理，且涵蓋近8成的法國13大區傳統名菜，更為巴賽麗廳La Brasserie 定錨於專注傳統法式經典菜，在餐飲市場中競爭者所難以模仿。傳承精神，不取捷徑是台北亞都麗緻大飯店的絕佳典範，更是自始自終給予所有同仁的優良傳統。
經歷超過1500個晨昏重複鑽研、考究研發、並經歷無數次揣摩調整的研究中，台北亞都麗緻大飯店行政主廚廖偉立、巴賽麗廳主廚黃祥彬、點心房主廚游睿恩聯手演繹最新20道法國傳統料理。像是「塞特式鑲小卷」，是從幾世紀前頻繁的移民文化，為法國帶入了異國文化料理的特色，加予以法國當地特產融合。選用含油脂量較多的梅花豬絞肉，塞入小卷內，煎至雙面黃金交脆，佐以結合番紅花與番茄醬料、大蒜蛋黃醬(aioli)等，吃起來酸鹹滋味交疊，味道層次豐富。
還有外型漂亮如藝品的「帕蒙蒂耶沙拉‧僧侶頭起司花」，是將馬鈴薯切成0.5公分的丁狀加入煙燻火腿丁、西芹、半熟蛋，最後與干蔥、美乃滋均勻混和朔形為長方體，其上舖以特製Girolle刨刀，將質地扎實、帶有果香熟成的僧侶頭起司削出如菌菇的極輕薄花朵狀，添入粉紅胡椒碎、蝦夷蔥、十足花香。
這道菜的兩重要原素－馬鈴薯、僧侶頭起司源自於兩個歐洲的歷史典故，尤其是僧侶頭起司花，起源自世界遺產的瑞士貝爾萊修道院(Ballelly Abbey)，在12世紀由修道院修士手工製作，表面濕潤、香氣濃郁具有高價值，當時還被視為可以等同佃農向修道院支付租賃土地的貨幣使用。
還有「里昂工兵圍裙」，因為擺盤緣故，乍看外型不難聯想到泰菜月亮蝦餅，其實該菜色為道地法菜， 起源自拿破崙三世時期的里昂軍事總督卡斯特蘭元帥，非常喜愛牛肚，且因形狀似兵工廠苦役穿的圍裙，因此以工兵圍裙命名這一道經典菜。作法是先將牛肚修成方形，加入白葡萄酒、芥末醃製，裹上薄粉油炸至外皮金黃，吃起來口感緊實、香脆帶勁。中間還有拌以綠捲生菜、酸豆梗、檸檬油醋等做成牛肚沙拉，酸香爽口。
野味上桌，是歐洲貴族上的餐桌珍饈，在法餐中更被視為高級料理之一。此次有「紐西蘭鹿菲利」，將菲力肉舒肥保持軟度與風味，包覆入豬網油煎至酥脆，在豬肉香的輔助下更添鹿肉香氣，出餐前碳烤至五分熟，配菜是法國家常的軟糖洋芋 (fondant Photo)，佐以甜菜根與覆盆子做成的醬汁，整道料理甜、酸兼備。
還有400年前即有文獻記載的甜點「大溪地飄浮島」，最早在17世紀《法國廚師》(Le Cuisinier François)書中被記載，並由美食教父Auguste Escoffier改良並流傳至今，但隨著時代的健康意識抬頭，所使用的奶油已經被Oeufs à la Neige所取代。以115˚C的太妃焦糖製作漂浮島內餡，將之切開後即呈現流心狀，周邊淋上大溪地香草醬、玫瑰果仁糖碎，是法國傳統著名的傳統點心之一，盤中的甜點如雲朵飄浮於島上，因此名之飄浮島。
漂亮外型的甜點還有「覆盆子瓦戌航冰淇淋蛋糕」，由19世紀自學成材，同時也是法國歷史上首位被稱為Chef 主廚的馬里-安托萬·卡雷姆（Marie-Antoine Carême）發明。這道甜點的命名取自一款外型相似的乳酪Vacherin，主要組成元素通常包括蛋白餅(或杏仁糕)、冰淇淋和生奶油。巴賽麗廳La Brasserie 所呈現的覆盆子瓦戌航冰淇淋蛋糕，將蛋白霜乾燥後做成簍空的球體，圓心藏著覆盆子雪酪與香緹，固態與液體交錯衝擊口感，上方點綴如甫動雙翅的蝴蝶，節慶儀式感十足。
經典法菜之外，想吃到傳統義大利菜，推薦到台北遠東香格里拉38樓的馬可波羅義大利餐廳，即日起至26日推出「媽媽莉亞駕到 南義風味手工麵」美食活動，特邀新加坡香格里拉瀑布餐廳義籍經理安德里亞諾．卡爾博蒂 (Andreano Carbotti) 及其父母親來台，他的母親人稱媽媽莉亞 (Mamma Ria) 擁有逾60年的廚藝經驗，此次將帶來普利亞風格手工麵，例如彈牙的貓耳朵麵、貝殼麵、手捲麵等。餐廳主廚徐維志也設計多道經典義式佳餚搭配麵點，包含義式香料水煮紅鯛魚、炭烤美國頂級菲力牛排等，三道式午間套餐每位1,580+10%元，四道式晚間套餐每位2,880+10%元，六道單點麵食每道780+10%元起。此外，週六和週日還加開手工麵廚藝課。