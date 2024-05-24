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吳桐潭病逝前「每4小時洗腎」！醫揭原因　9萬人洗腎：這疾病最多

▲腎臟專家顏宗海醫師表示，民眾洗腎方式主要分成「血液透析」和「腹膜透析」，與病情輕重沒有關聯，端看哪一種照顧方式對於患者比較方便。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲腎臟專家顏宗海醫師表示，民眾洗腎方式主要分成「血液透析」和「腹膜透析」，與病情輕重沒有關聯，端看哪一種照顧方式對於患者比較方便。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

記者周淑萍/綜合報導

天道盟太陽會領袖吳桐潭日前因多重器官衰竭病逝，享壽75歲。據悉，吳桐潭臨終前每4小時就要洗腎1次，病情令人擔憂。毒物及腎臟專家顏宗海醫師說明，洗腎主要分成兩種，一種是一週到醫院3天的「血液透析」；另一種則是在家每4小時自行處理的「腹膜透析」，與病情輕重無關，端看哪一種照顧方式對於患者比較方便。

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國健署表示，台灣有「洗腎王國」的稱號，洗腎人口超過9萬人，慢性腎臟病1年健保支出超過530億，是醫療花費最高的疾病。除了腎臟疾病，高血壓、高血脂與糖尿病是常見、需要洗腎的疾病，其中又以糖尿病引起的腎病變為多數。

🟡兩種透析方式差異

顏宗海醫師指出，台灣洗腎主要分成血液透析和腹膜透析，選擇哪一種透析法和病情的輕重沒有太多關係，主要是看哪一種方式對於病患或是照顧者來說比較方便，而兩種透析的差別如下：

▪︎血液透析：只能到醫院進行，1個禮拜3次，每次需要4個小時，需由醫護人員執行。

▪︎腹膜透析：可以在家裡透析，不需要經常到醫院奔波，但每四個小時做一次，每次大約30分鐘，每天需要進行4~5次的透析，機器健保有給付。

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▲顏宗海醫提到，糖尿病如果照顧不好，就會可能引發腎病變，導致需要洗腎。（示意圖／取自pixabay）
🟡9成洗腎患者選血液透析

顏宗海醫師表示，台灣有2300萬人口，大概有9萬多人在洗腎，有9成患者都會選擇血液透析，由醫護人員進行處理。腹膜透析的話，可以在家裡自行處理，只需1個月來一次醫院。至於，為什麼台灣那麼多人需要洗腎，顏宗海醫師認為第一的原因就是糖尿病，糖尿病如果照顧不好，就會有腎病變。

🟡腎臟主要功能

每個人都有兩個腎臟，腎臟主要功能，排除水份，將我們每天喝下去的水經過腎臟由尿道排掉，另外，身體內代謝的廢物，譬如尿毒、尿酸經由腎臟排出體外。腎臟會製造紅血球生成素，主要作用在骨髓，進而刺激骨髓產生紅血球，腎臟也會活化維他命D。如果說兩邊腎臟都失去功能，造成體內的尿毒排不出去，就會產生尿毒症，也可能會有肺水腫。所以腎臟失去功能的話，只有3條路：血液透析、腹膜透析、腎移植。

▲男、單身、絕望、痛苦。（示意圖／Pixabay）
▲腎臟的功能就是要把尿毒排掉，如果腎臟失去功能，恐怕會出現尿毒症，導致生命危險。（示意圖／Pixabay）
🟡尿毒會出現什麼症狀？

腎臟的功能就是要把尿毒排掉，如果腎臟已經失去功能的話，體內代謝、毒物、尿毒、電解質酸排不出去就會產生尿毒症，尿毒症嚴重的情況底下，可能會吃不下飯、噁心、喘不過氣，然後全身水腫，到最後會有呼吸困難、昏迷等等。

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