吉野家爆關店潮！他驚「雙北分店狂收」 專家揭下一步：即將轉型
日本知名牛丼連鎖店「吉野家」進軍台灣36年，在全台擁有50多間分店，是不少人心中平價丼飯首選。不過，近期卻有民眾發現，雙北許多吉野家分店突然陸續收攤，讓他好奇這起「閉店現象」的背後原因。對此，專家也分析可能原因，因應疫情後市場變化，推測吉野家是想轉型改版，才會先將分店陸續關閉。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友近日在臉書「木柵社團」中發文，表示最近發現多間吉野家分店正在陸續收攤，包含文山區政大店、萬芳醫院店等吉野家分店也都接連收業，讓他相當好奇原因。事實上，不只這兩間分店，吉野家公館店和新店大坪林店也都停業。
對此，不少人認為吉野家近幾年出現「貴、吃不飽、CP值低、產品走味」4大警訊，更直呼台灣牛丼王者早已換人，就是性質相似的連鎖丼飯品牌「Sukiya」。對此，吉野家低調回應，目前狀況皆為預定計畫，接下來針對台灣市場也會有新的方針。
而據《東森新聞》引述行銷專家唐源駿說法，他認為近幾年有許多和吉野家相同的品牌在市場崛起，包含Sukiya、松屋、彌生軒等陸續插旗台灣，讓消費者在同質商品上有更多元的選擇，且上述3間日式平價店幾乎24小時營業，讓台灣這類型的市場競爭力跟著提高。
唐源駿指出，近幾年經歷疫情之後，日本集團或全球策略有所改變，推測吉野家可能是想將舊店轉型改版，才會先停止擴張策略，將分店陸續關閉後再進行改良。