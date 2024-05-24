拯救蝦農！宏都拉斯成中國漁博會「主賓國」 業績仍然慘慘慘
宏都拉斯以養殖和出口白蝦聞名，過去與我國維持邦交期間，當地超過5成出口額度與台灣有關。但隨著宏國在去年與台斷交並轉與中國建交後，該國賴以為生的白蝦養殖產業也受到衝擊，蝦農生存陷入困境。中國國際漁業博覽會在5月31日舉行，宏都拉斯成為「主賓國」，希望能打開市場大門，不過目前只確定銷出120公斤蝦子，可說是杯水車薪。
記者倪浩軒/綜合報導
根據宏國媒體《El Heraldo》報導，宏國外交和國際合作部長加西亞（EduardoEnrique Reina García）表示，參與中國國際漁業博覽會是一個重要里程碑，將致力於「推銷我們的海鮮產品進入中國市場，同時保證我們產品的品質和競爭力」。
報導指出，在外交和國際合作部以及諸多單位的協商努力下，宏都拉斯成為中國國際漁業博覽會「主賓國」，這是宏都拉斯推銷蝦子以及其他海鮮產品的絕佳機會，且博覽會也是一個重要平台，能促成兩國業者合作交流，吸引中國企業投資。不過報導最後也指出，宏國蝦農面臨的挑戰是來自其他蝦子供應者的競爭。
事實上，宏都拉斯全國水產養殖業者協會（ANDAH）執行長艾瑪杜爾（Javier Amador）之前就曾表示，雖然博覽會能讓業者與潛在買家會面，但是由於中國報價低廉，宏國蝦農進入中國市場的可能性並不高。被選為「主賓國」後是否能改變市場狀況，仍待觀察。