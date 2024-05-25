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先淘汰楊丞琳再打趴那英！黃宣《歌手》驚豔四座　竊笑拍手畫面曝

▲黃宣上周淘汰楊丞琳，昨（24）日靠著驚豔四座的表現力壓中國歌手那英，拿下《歌手2024》的第2名，讓他興奮地在攝影機前竊笑、拍手。（圖／翻攝自湖南衛視歌手微博）
▲黃宣上周淘汰楊丞琳，昨（24）日靠著驚豔四座的表現力壓中國歌手那英，拿下《歌手2024》的第2名，讓他興奮地在攝影機前竊笑、拍手。（圖／翻攝自湖南衛視歌手微博）

記者張一笙／綜合報導

台灣歌手黃宣上周作為「揭榜歌手」淘汰楊丞琳，昨（24）日在《歌手2024》演唱蔡健雅的知名歌曲〈思念〉，自彈自唱的表現驚豔四座，讓不少粉絲都驚訝他的演唱實力。黃宣的絕佳表現，獲得粉絲及評審們激賞，也在隨後獲得昨日舞台第2名的佳績，力壓中國歌手那英的第4名，讓他頻頻對著攝影機竊笑、拍手，畫面曝光再度圈粉無數。

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▲黃宣昨日在《歌手2024》舞台上選擇自彈自唱，有別於上周的熱力唱跳演唱。（圖／翻攝自湖南衛視歌手微博）
▲黃宣昨日在《歌手2024》舞台上選擇自彈自唱，有別於上周的熱力唱跳演唱。（圖／翻攝自湖南衛視歌手微博）
事實上，黃宣上周首度登上《歌手2024》演唱自己的成名歌曲〈獨上C樓〉，不少中國粉絲都不買單，紛紛表示：「這在唱啥」、「快淘汰吧」、「完全不懂他的音樂」。不過他的表現深受歐美地區歌迷們讚賞，不僅參賽選手凡席亞（Faouzia）及香緹摩爾（Chanté Moore）都隨著他的歌聲扭動身子，就連曾經點評楊丞琳歌聲像「中國版小甜甜」的加拿大籍聲樂老師Rozette，也在第2集的「Reaction」中多次讚賞黃宣的表現，對他的演唱表達強烈喜愛。

▲黃宣選擇蔡健雅的〈思念〉，展現深厚演唱實力，圈粉無數。（圖／翻攝自湖南衛視歌手微博）
▲黃宣選擇蔡健雅的〈思念〉，展現深厚演唱實力，圈粉無數。（圖／翻攝自湖南衛視歌手微博）
昨日，黃宣再戰《歌手2024》，有別於上周的熱力演唱，黃宣選擇在《歌手2024》的超華麗舞台上演唱蔡健雅的〈思念〉，並且拋棄超豪華樂隊選擇自彈自唱，展現沉穩深情的一面，獲得粉絲及評審們讚賞。

黃宣的絕佳表現，讓他在節目中獲得超高分評價，當他發現自己搶進前3名時，興奮之情完全藏不住，頻頻對著攝影機竊笑、拍手、擠眉弄眼。節目組宣布黃宣獲得第2名時，黃宣開心地手舞足蹈，並開心地比YA：「你們知道2代表什麼嗎，就是Yellow黃宣！」

▲當黃宣得知自己是前3名的表情。（圖／翻攝自微博）
▲當黃宣得知自己是前3名的表情。（圖／翻攝自微博）
黃宣節目中滿滿的綜藝感及超強演唱實力，讓不少中國網友紛紛向節目組請願「淘汰黃宣，讓他直接就位主持人！」一時間也吸引中國歌迷們認同，紛紛在微博上跟帖轉發。黃宣倚靠著他的超強個人魅力，短短一周就反轉中國歌迷們對他的形象。

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