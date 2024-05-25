10萬人包圍立法院！媒體人曝關鍵字「反中」：不懂法案的也會上街
立法院處理國會改革相關法案，昨晚有號稱10萬人上街包圍立法院，痛批藍白兩黨強行表決，沒收國會。資深媒體人黃揚明分析，這次抗爭的關鍵字主要還是「反中」，國民黨立院黨團總召傅崐萁才率團訪中返台就力拼修法，民進黨也說台灣國會要「人大化」、「香港化」，很多平時不關心政治的人，聽到黑箱、中國、民主已死等標語，即使不太了解法案內容，也會上街「救國」。
記者何哲欣／台北報導
黃揚明在廣播節目《POP大國民》中說，傅崐萁率團訪問中國返台就力推法案，民眾黨團總召黃國昌也支持，中國、國民黨、民眾黨團總召黃國昌成為「新三合一敵人」，因此引來很多獨派、台派抗爭，且很多是長輩。
至於國會改革法案本身，黃揚明說，即使真的照藍白版本通過，民進黨仍有各種救濟手段，例如可以依據《憲法》增修條文，由行政院提覆議，但特別的是，若立法院被佔領，無法在15日內作成決議，原將決議失效，也就是說若行政院提覆議，但立法院被佔領，這個法案就會消失無效。
黃揚明說，其實是過去8年的立法院比較像香港化，過去行政權和立法權同一個政黨獨大，若2016年國民黨執政、民進黨是在野多數，也一定會推動國會改革通過。