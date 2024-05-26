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腸躁腹瀉又便秘！「金字塔療法」控制排便閘門　中草藥解8成腹痛

▲全球約15%人口患有「腸躁症」，常見症狀包括腹痛、脹氣，並合併腹瀉、便秘。（示意圖／取自photo AC）
▲全球約15%人口患有「腸躁症」，常見症狀包括腹痛、脹氣，並合併腹瀉、便秘。（示意圖／取自photo AC）

家庭消費中心／綜合報導

腸躁症是現代人常見健康問題，患者常有突如其來的便意，有時腹瀉，有時又便秘，但據統計，只有不到5成的病例獲得適切治療，對此醫師說， 目前國際間建議採取飲食合併藥物及心理治療的「金字塔療法」，國內也嘗試使用中草藥進行中、西醫合併治療，也帶給民眾更多選擇。

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花蓮慈濟醫院肝膽腸胃內科主任陳健麟說，資料顯示，全球約有10~15%人口患有腸躁症，病因則不明確，常見症狀為腹痛、脹氣，還合併腹瀉、便秘或兩者交替發生。

針對腸躁症診斷，陳健麟說，許多腸胃疾病都有類似症狀，加上此症屬於腸胃功能性疾病，確診須採取排除法，較不容易，不少病人因此不停更換醫師，甚至反覆接受胃鏡、腸鏡或電腦斷層檢查，不僅對醫療失去信心，腹痛問題也沒能解決。根據估算，全球每年的腸躁症醫療費用，加上因此而缺勤的損失，合計超過210億美元。

▲正露丸在急性腹瀉時，可以減緩腸胃蠕動，但並非含有消炎、抗生素等治療效果。（示意圖／取自photoAC）
▲腸躁症是現代人常見健康問題，但不到5成的病例獲得適切治療。（示意圖／取自photoAC）
陳健麟指出，目前被國際認同治療腸躁症可採金字塔療法，第一步為飲食治療，應避免食用容易產氣的食物，例如牛奶、洋蔥、大蒜等，並少吃加工類製品；這第一步如同金字塔最底層，屬於基礎治療，多數患者透過飲食調整已能有效控制。

第二步治療為進一步使用藥物，主要協助胃腸蠕動，並改善便秘、止瀉，而當腸躁症合併消化性問題如消化不良、胃食道逆流時，醫師也會針對患者狀況給予個人化藥物治療。

金字塔最頂層第三步為心理治療，不過陳健麟說，在台灣使用第三步治療屬於少數，一來需要的患者不多，二來部分民眾對於心理治療的認知也有限。

除了西藥之外，陳健麟指出，透過中藥也能控制腸躁症，因為此症與肝、脾、腎、大腸等臟腑功能失調有關，其中肝的疏泄功能為關鍵，病人經使用花蓮慈院中西醫團隊研發的草藥濃縮液後，可觀察到約8成患者下腹痛緩解，且腸道內對身體有益的短鏈脂肪酸、丁酸的含量，明顯有上升趨勢。

陳健麟表示，目前沒有根治腸躁症方法，但透過與醫師互相信任、共同討論，藉由飲食、藥物與心理的治療，仍可減緩發作頻率，讓患者與腸躁症和平共處。

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