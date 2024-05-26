腸躁腹瀉又便秘！「金字塔療法」控制排便閘門　中草藥解8成腹痛

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針對腸躁症診斷，陳健麟說，許多腸胃疾病都有類似症狀，加上此症屬於腸胃功能性疾病，確診須採取排除法，較不容易，不少病人因此不停更換醫師，甚至反覆接受胃鏡、腸鏡或電腦斷層檢查，不僅對醫療失去信心，腹痛問題也沒能解決。根據估算，全球每年的腸躁症醫療費用，加上因此而缺勤的損失，合計超過210億美元。
陳健麟指出，目前被國際認同治療腸躁症可採金字塔療法，第一步為飲食治療，應避免食用容易產氣的食物，例如牛奶、洋蔥、大蒜等，並少吃加工類製品；這第一步如同金字塔最底層，屬於基礎治療，多數患者透過飲食調整已能有效控制。
第二步治療為進一步使用藥物，主要協助胃腸蠕動，並改善便秘、止瀉，而當腸躁症合併消化性問題如消化不良、胃食道逆流時，醫師也會針對患者狀況給予個人化藥物治療。
金字塔最頂層第三步為心理治療，不過陳健麟說，在台灣使用第三步治療屬於少數，一來需要的患者不多，二來部分民眾對於心理治療的認知也有限。
除了西藥之外，陳健麟指出，透過中藥也能控制腸躁症，因為此症與肝、脾、腎、大腸等臟腑功能失調有關，其中肝的疏泄功能為關鍵，病人經使用花蓮慈院中西醫團隊研發的草藥濃縮液後，可觀察到約8成患者下腹痛緩解，且腸道內對身體有益的短鏈脂肪酸、丁酸的含量，明顯有上升趨勢。
陳健麟表示，目前沒有根治腸躁症方法，但透過與醫師互相信任、共同討論，藉由飲食、藥物與心理的治療，仍可減緩發作頻率，讓患者與腸躁症和平共處。