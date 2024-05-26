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5分鐘就能做1張！日版數位身分證偽造猖獗　議員被換手機盜刷10萬

▲隨著日本使用「My Number（個人編號卡）」的人數越來越多，近來發現已經出現了偽造集團。圖為日本藝人堺雅人為個人編號卡代言宣傳。（圖／美聯社）
▲隨著日本使用「My Number（個人編號卡）」的人數越來越多，近來發現已經出現了偽造集團。圖為日本藝人堺雅人為個人編號卡代言宣傳。（圖／美聯社）

國際中心徐筱晴／綜合報導

在台灣，幾乎所有人從出生就有身分證字號，不過這種制度並非舉世皆然，像是日本，在近年才啟用類似身分證「My Number（個人編號卡）」系統，隨著使用人數越來越多，近來發現已經出現了偽造集團，以1到2萬日圓的價格在中國與越南社群兜售。一名因仿製編號卡而遭到逮捕的中國女性就透露，仿製作業十分簡單，不需要技術，且5分鐘就能偽造一張。

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根據《讀賣新聞》報導，日本個人編號卡於2016年上路，截至今年4月底，已經發行了9900萬張，相當於日本八成人口，另外也發行了290萬張給外籍人士。

個人編號卡的用途十分廣泛，除了政府服務以外，還能用作申辦手機或開戶等身份驗證。不過據全國銀行協會表示，只有部分大型銀行才有導入讀取編號卡晶片的機器。也就是說大多單位都只要求出示卡片目視確認，也因此容易讓歹徒有機可乘。

一名27歲中國籍女性去年12月因偽造公文書等罪名，被警視廳逮捕，一審被判處三年有期徒刑，正在上訴。她在東京看守所服刑時接受採訪，便透露「這份工作作業非常簡單，不需要任何準備和技術。5分鐘就能製作一張。」

該名女子因生計困難，向朋友尋求幫助後，在去年六月被介紹了偽造卡片的工作。她透過微信聯繫上了「老闆」，得知偽造方法後，就收到作業用的電腦和印表機。要冒用的個資會透過電子郵件發送給她。

女子只要將嵌有假IC晶片的白色卡片，印上個資。多的時候一天可以偽造約60張卡片，然後郵寄到指定的日本國內地址。1天能賺進1.2萬日圓至1.6萬日圓（約台幣2400至3600元）。

警視廳指出，指示女子作業的「老闆」應在中國，正在展開調查。本月15日，警視廳以涉嫌偽造有印公文書等罪名，又逮捕兩名中國籍人士。

偽造的編號卡可能被使用來申辦手機門號。去年3月，警方逮捕一名企圖用仿造編號卡申辦手機的越南籍男子。他聲稱是在社群媒體上以1至2萬日圓的價格買下卡片。還曾發生過，有歹徒冒用東京都議員更換手機並綁定電子支付，盜刷10萬日圓。

據報導，外國犯罪集團主要是偽造給有居留身分外國人的「在留卡」，但在2020年，出入國在留管理廳推出能分辨偽造在留卡的應用程式後，仿製在留卡的外國組織，可能開始擴大偽造與販賣編號卡。

雖然個人編號卡在卡片表面使用特殊的印刷技術等防偽措施，但總務省未推廣使用判別軟體。隨偽造案接連曝光，總務省和數位廳本月17日通知民間業者傳如何辨別偽造卡片。

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