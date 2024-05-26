5分鐘就能做1張！日版數位身分證偽造猖獗　議員被換手機盜刷10萬

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個人編號卡的用途十分廣泛，除了政府服務以外，還能用作申辦手機或開戶等身份驗證。不過據全國銀行協會表示，只有部分大型銀行才有導入讀取編號卡晶片的機器。也就是說大多單位都只要求出示卡片目視確認，也因此容易讓歹徒有機可乘。
一名27歲中國籍女性去年12月因偽造公文書等罪名，被警視廳逮捕，一審被判處三年有期徒刑，正在上訴。她在東京看守所服刑時接受採訪，便透露「這份工作作業非常簡單，不需要任何準備和技術。5分鐘就能製作一張。」
該名女子因生計困難，向朋友尋求幫助後，在去年六月被介紹了偽造卡片的工作。她透過微信聯繫上了「老闆」，得知偽造方法後，就收到作業用的電腦和印表機。要冒用的個資會透過電子郵件發送給她。
女子只要將嵌有假IC晶片的白色卡片，印上個資。多的時候一天可以偽造約60張卡片，然後郵寄到指定的日本國內地址。1天能賺進1.2萬日圓至1.6萬日圓（約台幣2400至3600元）。
警視廳指出，指示女子作業的「老闆」應在中國，正在展開調查。本月15日，警視廳以涉嫌偽造有印公文書等罪名，又逮捕兩名中國籍人士。
偽造的編號卡可能被使用來申辦手機門號。去年3月，警方逮捕一名企圖用仿造編號卡申辦手機的越南籍男子。他聲稱是在社群媒體上以1至2萬日圓的價格買下卡片。還曾發生過，有歹徒冒用東京都議員更換手機並綁定電子支付，盜刷10萬日圓。
據報導，外國犯罪集團主要是偽造給有居留身分外國人的「在留卡」，但在2020年，出入國在留管理廳推出能分辨偽造在留卡的應用程式後，仿製在留卡的外國組織，可能開始擴大偽造與販賣編號卡。
雖然個人編號卡在卡片表面使用特殊的印刷技術等防偽措施，但總務省未推廣使用判別軟體。隨偽造案接連曝光，總務省和數位廳本月17日通知民間業者傳如何辨別偽造卡片。