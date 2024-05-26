特企／永續時尚　Story Wear X HiBoRu嗨啵嚕　聯名零廢革命

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HiBoRu 雙帥主理人踢哥（黃俊憲）：「制服一直是從開店以來很重視的事，剛開店比較窮，一開始是購買現成的劍道服當制服，使用起來就有很多問題，太長可能會勾到椅子，而且整件的布料很熱，冬天很適合，但夏天很熱，所以很快換了第二代，一直換到現在來到第三代，我們覺得酒吧這個行業也講求環保永續，但不一定是從食物出發，從身上每天穿戴的東西為出發點也是重要的事。」
另一位主理人 Lawrence（李金達）表示：「 HiBoRu 是一個不斷發生新事物的品牌，就像冠百說的，我永遠不放過自己，總是天馬行空地在想，還有什麼事可以做？就像這次換新的制服一樣，換了新制服還要搞這樣的發布會。」發佈會上特別邀請塗鴉藝術家 DEBE 即興創作塗鴉於制服上，讓制服瞬間成為限定版藝術品。
募集客人二手丹寧，賦予潮文化制服新生
HiBoRu 第一代制服為日本二手劍道服；第二代制服為工裝系列款式；2024 年最新制服，則將第一代劍道服制服重新拆解，成為新制服中的元素之一。HiBoRu 從二月起在店內發起募集二手丹寧活動，只要捐贈二手牛仔褲或外套，來店即可兌換乙杯免費 Highball，該活動獲得熱烈迴響，總共募集了 146 件回收牛仔褲。
為什麼這次想跟 Story Wear 合作呢？ HiBoRu 主理人踢哥及 Lawrence 表示：「我們覺得台灣許多優質的品牌需要更多人看見與支持，像是長期幫助弱勢族群、關注永續與友善環境的 Story Wear 便是其中之一。這次與冠百合作過程中，經過不斷討論、店內夥伴們也一起親身體驗參與拆解牛仔褲、討論設計風格及後續打版試穿，長達數月才真正定案落實，讓我感受到 Story Wear 品牌價值的展現與魅力。」
雙方這次合作計算總結節省了 1,584,100 公升的水資源用量，每件退役的制服尺寸不同，回收的二手牛仔褲大小也不一，全都是歷經手工一件件拆解、拼接縫合的工序，才製作出本次跨界聯名、每件都獨一無二的重生新制服。
升級設計 - 汗水交織的歷史劍道服
28 件退役的 HiBoRu 第一代劍道款制服，有著極迷人的歷史軌跡與工藝細節。改造後的零廢革命 HiBoRu 制服，重新展開新生命歷程。從日本武士們踏步揮刀練習，汗水中的鹽晶揮灑、暈染至藍染的劍道服上，於是每一件劍道服有著深淺不一的藍染色調，開始有了自己的性格；接著這批劍道服從日本飄洋過海來到 HiBoRu 服役，展開第二人生，與具備武士精神的廚師職人們、為夢想奮鬥著；2024 年劍道服藉著 Story Wear X HiBoRu 聯名合作，開啟第三人生，為一路走來堅持永續的信念致敬，如同我們生命的旅程，所有經歷的一切都是一種累積、總能給予我們重獲新生、蓄勢待發的能量。劍道服下擺經典的刺子織紋、色深淺不均的制服，結合回收丹寧褲，讓每一件都成為獨一無二的手工藝結晶。劍道服拆解回收衣褲耗時、耗人力，為凸顯職人特性，Story Wear 嘗試不同樣式的拼接手法、配布技巧，終於找到最協調、展現重生最美的零廢新制服樣態，並保留了首屆制服布料上自然褪色的舊化，藉此展現餐飲界職人辛勤服務顧客之精神，更顯珍貴。
知名塗鴉師 DEBE 現身作畫，限量三件畫作釋出銷售
邀請到塗鴉藝術家 DEBE 現場作畫，其風格多元、跨足街頭塗鴉、抽象藝術、字體設計，致力將街頭藝術文化推向當代藝術的範疇，作品充滿創意和熱情。曾與各大知名品牌合作，作品跨足紐約、夏威夷、加州長灘、華盛頓、倫敦、加拿大等國際城市展出。 這次 Story Wear x HiBoRu 聯名制服、週邊小物，以及與 DEBE 合作的三件畫作將釋出銷售，有豐富聯名商品可供選擇，像是 HiBoRu 聯名丹寧武士外套、HiBoRu 丹寧拼接圍裙、HiBoRu 拼接水桶包將在 6/26 正式限量發行於 Story Wear 官網，亦將於 HiBoRu 店內上架、Story Wear 華山快閃店及大稻埕旗艦店皆有試穿體驗，歡迎大家到各店參觀選購，把喜歡的服飾、藝術品打包帶回家。