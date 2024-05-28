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最新民調桃園「這項指標」衝六都第一　學者分析兩項專案是關鍵

▲最新民調，桃園兩項指標衝六都第一。（圖／取自桃園市政府官網）
▲最新民調，桃園兩項指標衝六都第一。（圖／取自桃園市政府官網）

記者余祥／台北報導

遠見雜誌民調結果出爐，桃園施政成績從去年的4顆星晉升到4.5顆星，僅次於台中及高雄，「環保」指標更名列六都第一，最為亮眼。銘傳大學公共事務與行政管理學系助理教授李靜玲分析，市府推出的「靜桃」與「靜鄰」兩項專案在解決庶民生活痛點的成效獲得肯定，是環保指標榮獲六都第一的關鍵。

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遠見公布「2024遠見雜誌縣市長施政滿意度調查」結果，市長張善政晉升4.5星級首長，八大面向中也有六項是六都前段班，整體施政成效穩定中成長。李靜玲表示，雖然滿意度仍有成長空間，但近一步分析，滿意度有長足成長，仍獲得近六成的市民肯定。張善政畢竟曾擔任過閣揆，許多施政不見花俏，但務實的施政風格走的是耐力賽路線。

桃園市議員徐玉樹則提到，除了「靜桃」、「靜鄰」專案之外，市府不僅運用最新的AI科技防制空氣汙染及河川污染，今年更通過「桃園市推動淨零城市自治條例」草案以及「桃園市火災預防自治條例」修正草案，並與鄰近縣市合作，透過「基北北桃環保平台」建立縣市間聯繫機制，雖然不像高雄演唱會經濟熱鬧，但推動的都是市民真正需要的政策。

市議員梁為超也指出，根據他向市府索取的資料，去年6月跨局處進行「靜桃專案」後，截至今年3月底共告發逾2400件；另外，在去年9月起執行的「靜鄰專案」，則是針對常見的擾鄰樣態進行強力取締，截至3月中旬，已拆除超過280件違規招牌、2處酒吧、3處占用公有地、7處阻隔人行圍牆和1處麻將館，累計近300件靜鄰成果，有效維護市民夜間安寧以及周邊居住環境。

▲桃園市政府去年9月起執行的「靜鄰專案」。（圖／取自桃園市政府官網）
▲桃園市政府去年9月起執行的「靜鄰專案」。（圖／取自桃園市政府官網）
桃市府則表示，除了針對既有的污染公害防制外，桃園對於未來淨零碳排、工廠火災預防、公害聯繫通報等也都有提出具體作為。桃園是工業大城，如果要邁向淨零轉碳，勢必要有相對應的時程及輔導措施，日前市府通過的「桃園市推動淨零城市自治條例」草案就是將各項淨零政策期程法制化，擘劃轉型方向，藉此達成各項政策目標；而在工廠火災預防方面，市府則是第一個修正自治條例，將工廠倉儲等高風險場所納入管理，有效預防工廠火災發聲。

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