最新民調桃園「這項指標」衝六都第一　學者分析兩項專案是關鍵

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桃園市議員徐玉樹則提到，除了「靜桃」、「靜鄰」專案之外，市府不僅運用最新的AI科技防制空氣汙染及河川污染，今年更通過「桃園市推動淨零城市自治條例」草案以及「桃園市火災預防自治條例」修正草案，並與鄰近縣市合作，透過「基北北桃環保平台」建立縣市間聯繫機制，雖然不像高雄演唱會經濟熱鬧，但推動的都是市民真正需要的政策。
市議員梁為超也指出，根據他向市府索取的資料，去年6月跨局處進行「靜桃專案」後，截至今年3月底共告發逾2400件；另外，在去年9月起執行的「靜鄰專案」，則是針對常見的擾鄰樣態進行強力取締，截至3月中旬，已拆除超過280件違規招牌、2處酒吧、3處占用公有地、7處阻隔人行圍牆和1處麻將館，累計近300件靜鄰成果，有效維護市民夜間安寧以及周邊居住環境。
桃市府則表示，除了針對既有的污染公害防制外，桃園對於未來淨零碳排、工廠火災預防、公害聯繫通報等也都有提出具體作為。桃園是工業大城，如果要邁向淨零轉碳，勢必要有相對應的時程及輔導措施，日前市府通過的「桃園市推動淨零城市自治條例」草案就是將各項淨零政策期程法制化，擘劃轉型方向，藉此達成各項政策目標；而在工廠火災預防方面，市府則是第一個修正自治條例，將工廠倉儲等高風險場所納入管理，有效預防工廠火災發聲。