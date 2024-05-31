就是這款綠茶超狂！年銷量竟可環繞台灣四圈

台灣人都有喝飲料的習慣，人手一杯絕對是夏日街頭常見的景象，其中國民飲料、最佛系不漲價的麥香，更是從小陪伴大家的「萬年不敗」選擇，日前就有網友在網上發文，表示在這萬物齊漲的年代，麥香因為始終不漲價，而被鄉民喻為「人生最後希望」，除了大家熟知的麥香奶茶、紅茶，其中「麥香綠茶」更是擁有一票死忠鐵粉。
生活中心/綜合報導
根據了解，麥香綠茶一年銷售量約5000萬瓶，竟然可以環繞台灣四圈!! 有網友分析，有人認為是因為喜歡上麥香綠茶獨有的麥味、欲罷不能，即便飲料新口味層出不窮，內心最喜歡的還是麥香綠茶，另外，也有人認為是佛系價格、萬年不漲價，最便宜的鋁箔包裝始終維持銅板價真的很加分。
麥香綠茶熱度不減，網路上有網友發起討論文「麥香哪個口味才是王者？」，在討論文下，也釣出了不少麥香綠茶的擁護者，除了刷起一排「綠茶」留言之外，還有直言「我覺得麥香綠茶是三種裡面最好喝的」！
不少人都認為麥香綠茶，是從小喝到大的熟悉滋味，也難怪可以年銷5000萬瓶，而麥香綠茶入口後的清爽感，讓不少人運動完、打完球後都要來一瓶，甚至在校園中，也經常看見麥香的身影，已經儼然成為校園國民飲料。網路上也有人稱國民神飲麥香是冰箱殺手，因為社群上常見有網友冰箱打開，滿滿都是麥香綠茶。味道萬年不敗，又高CP值，也難怪有一群麥香綠茶死忠鐵粉，快拿起銅板，一品這經典的好滋味！