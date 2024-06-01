運動維納斯／性感外拍女郎變身攝影師　快走鍛鍊體力維持身材

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他覺得快走真的是不錯的運動，因為不會太累，讓他可以毫無壓力持續運動，而且他表示自己常常無法拒絕美食誘惑，還好穩定消耗熱量讓他在享用大餐後沒有後遺症，他說：「我特別喜歡在公園裡快走，因為在樹蔭林間不用曬太陽，而且跟著大家一起運動，不知不覺腳步就更快，走再久也不無聊，偶爾狀況好的時候還可以小跑一段，跑走混搭不但可以增加心肺耐力，更能讓腿部肌肉更緊實，線條更好看。」
運動後他絕對不會疏忽伸展的重要性，除了仔細收操，洗完澡更會抬腿，並且全身塗抹乳液滋潤肌膚，讓皮膚更有光澤更有彈性，尤其會徹底按摩腿部，他會揉捏小腿，並且握拳由下往上按摩小腿與大腿，減少疲勞累積，讓腿部線條更漂亮。
他當外拍model超過10年，攝影師都喜歡找他拍比較性感的風格，他也喜歡跟不同的攝影師合作，他覺得女生青春的黃金時期時間很短，一定要把握當下，有機會就要性感一下，藉由不同風格的攝影師，幫自己的美好留下紀錄，而且利用經常拍攝這些身體畫面的機會，檢視並督促自己一定要保持好身材。
各種外拍中，他最喜歡在海邊拍攝，因為他超級喜歡海邊的氛圍，每次在海邊拍攝的時候，赤腳踩在柔軟的沙灘上，海風吹拂過身體，聽著海浪聲會覺得非常紓壓，常常會忘記是在工作，不管天氣如何，他都覺得大海非常療癒，所有工作的辛苦都消失不見了。
當了很久的model，面對各種不同風格的攝影師，他覺得拍照很好玩，所以他希望將來也可以當一個攝影師，把生活的一切紀錄下來，他說：「我特別喜歡拍攝人像，我覺得以女生敏銳的觀察力，可以拍出特有的美感，而且很多女生想要性感一下的話，在女生攝影師的引導下，會比較有安全感，也比較放得開，可以拍出更好的作品。」
最近他把妹妹拉來當他的model，他們拍得很開心，他覺得自己被拍攝的經驗豐富，相信一定可以成為很好的攝影師，用女性獨特的審美觀，協助女生展現出最美的一面，留下美好回憶。