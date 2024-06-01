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響應世界自行車日　鐵人三項國手王威凱領騎40公里遊雲嘉南海濱

▲王威凱於七股遊客中心完成補給，準備返回終點。（圖／雲嘉南風管處提供）
▲王威凱於七股遊客中心完成補給，準備返回終點。（圖／雲嘉南風管處提供）

記者廖聿偉/綜合報導

為了以行動響應「世界自行車日」，交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處(下稱雲嘉南風管處)於6月1日星期六，在轄區內兩條「多元自行車道」舉辦「白金騎跡雲嘉南 綠色旅遊一騎來」的相關響應活動，邀請國人一起來雲嘉南騎自行車，用最環保的方式，看看雲嘉南濱海地帶的美景。包括奇景光電、媽咪樂科技等南部在地企業，都動員不少員工響應活動。鐵人三項國手王威凱也親自參與活動，並且擔任40公里挑戰組的領騎人員，帶領超過一百位車友們用最環保的方式，騎著車看著濱海的美麗風光，看看不一樣的雲嘉南。

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6月1日的「白金騎跡雲嘉南，綠色旅遊一騎來」世界自行車日響應活動場設於北門活動中心，除了雲嘉南風管處的許宗民處長親自出席之外，不少在地立委、議員助理也出席活動，將軍區許博森區長、臺南市議員謝舒凡也親自出席，還跟著教練熱身做操。最後大家在活動拱門前，齊喊「白金騎跡雲嘉南，臺灣騎時很有趣」的口號後正式出發。領騎的王威凱一身勁裝，帶著大家破風前進，許宗民處長也當仁不讓，一路騎在王威凱身旁。此次活動還搭配自主認證以及集章的活動，讓民眾一邊騎車好好運動一下，另一方面還能透過集章的趣味遊戲走訪北門附近的各個景點，好好認識一下這塊美麗的家園。

上午07:40分，大會正式鳴笛出發，活動兵分二路，一是短程的15公里休閒組 ，在馬沙溝李聖宮旁迴轉，折回井仔瓦盤鹽田；一是全長40公里，從北門遊客中心出發，經夕鹽段多元自行車道，到台江段的龍山漁港後再沿原路返回井仔腳瓦盤鹽田。為了推廣在地生態觀光，終點有目前臺灣非常獨特還能晒鹽、挑鹽的瓦盤鹽田，更請來台南生態旅遊發展協會的老師，帶大家做全球獨一無二的彩色文蛤福袋，讓車友們既能騎車追求健康，還能把紀念品帶回家，帶走滿滿的回憶。

雲嘉南管理處許宗民處長表示，夕鹽段自行車道沿途會看到西南濱海非常特別的鹽田景觀、濱海潟湖、還有許多傳統民俗信仰中心的重要廟宇，等於是用自行車來一趟民俗與沿海風情的浪漫之旅，會讓人大開眼界。

▲「白金騎跡雲嘉南 綠色旅遊一騎來」響應活動。（圖／雲嘉南風管處提供）
▲「白金騎跡雲嘉南 綠色旅遊一騎來」響應活動。（圖／雲嘉南風管處提供）
鐵人三項國手王威凱也參與活動

除了來自世界各地的車友們熱情響應之外，在地企業也全力配合，共襄盛舉。奇景光電就號召了員工，組成24人的大團隊，其中不少是攜家帶眷，帶著家中的小朋友、甚至小小朋友一起報名。利用週末假期，享受難得的家庭旅遊。蔡憲章副總是主揪，他表示公司內部平常就有群喜歡玩在一起的朋友，得知這個消息後，就鼓勵大家來報名，果然變成一個另類的員工旅遊，大家都玩得很開心，還有人報名15k，但騎得不過癮，直接無痛升級成40k，而且還輕鬆完騎。

鐵人三項國手王威凱很開心來參加這次活動，原本鐵人就有自行車的訓練，但透過不同路線、不同強度的騎乘，也能獲得不錯的效果。而且這次帶領著全台各地的一百多車友們暢遊北門井仔腳地區，對於活動路線的設計和安排，也讚不絕口。高雄起家的媽咪樂科技，也邀集了不少公司同仁來響應活動，有的特別從高雄北上來參加，對於能夠用行動支持節能減碳的綠色旅遊，以身作則來救地球，更覺得是超棒的事情。


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