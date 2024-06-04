接手SONO園日式庭園舊址 「羽悅」主打前澤牛華麗登場

強化露天燃燒監控 全國最高AI影像辨識利器在嘉義福容

▲嘉義市環保局與嘉義福容voco酒店合作，在其超過136.2公尺的頂樓，架設全國最高AI影像辨識利器，（圖／嘉義市環保局提供）
▲嘉義市環保局與嘉義福容voco酒店合作，在其超過136.2公尺的頂樓，架設全國最高AI影像辨識利器，（圖／嘉義市環保局提供）

記者金武鳯/綜合報導

防治空污出新招！嘉義市政府環境保護局，今(113)年與雲嘉地區最高樓的嘉義福容voco酒店合作，在其超過136.2公尺的頂樓，架設全國最高AI影像辨識利器，透過頂檢發揮制高優勢，24小時監控市區露天燃燒事件，強化露天燃燒稽查管制，公私協防守護嘉義空氣品質與市民健康。

我是廣告 請繼續往下閱讀
環保局表示，根據世界衛生組織(WHO)說法，空氣污染是影響健康的主要環境風險之一，而常見的露天燃燒行為產生的空氣污染物，不僅會導致周遭環境空氣品質惡化，亦會引發民眾眼睛、呼吸道等過敏現象，危害人體健康。另其產生的濃煙會降低能見度，影響行車安全，更有甚者，因火勢未控制而引發火災等公共危險情事。

嘉義市環境保護局民眾陳情案件統計資料顯示，去(112)年露天燃燒陳情案件共有207件，佔空氣污染陳情案件24.2％，大多來自家戶整理居家環境或空地，貪圖一時方便燃燒廢樹枝(葉)、雜草及垃圾。其中又以北湖里、北新里、港坪里、頭港里及後驛里等處好發頻率高。只是，常有稽查人員到達現場，燃燒情形已消失，根本找不到燃燒地點或行為人的狀況。

▲嘉義市環保局於嘉義福容VOCO酒店頂樓架設AI影像辨識攝影機，透過廣角巡弋及24小時連續監控，強化露天燃燒監控稽查。（圖／嘉義市環保局提供）
▲嘉義市環保局於嘉義福容VOCO酒店頂樓架設AI影像辨識攝影機，透過廣角巡弋及24小時連續監控，強化露天燃燒監控稽查。（圖／嘉義市環保局提供）
今年初隨著嘉義福容voco酒店開幕，嘉義市政府環境保護局即與該酒店洽談合作，以其擁有雲嘉地區最高樓之優勢，如在其頂樓設置AI影像辨識攝影機，可有效監控市區露天燃燒事件。當嘉義福容voco酒店得知能為環境保護盡一份力，欣然同意。

環保局已於今年5月中於該酒店頂樓完成1組AI影像辨識攝影機架設，可透過廣角巡弋及24小時連續監控，當有露天燃燒事件發生，經AI影像辨識偵測到煙霧後，即可立刻告警通知稽查員第一時間前往處理，讓露天燃燒無所遁形。

環保局表示，感謝嘉義福容voco酒店響應ESG永續發展，共同守護環境，可謂是公私合作環境治理之最佳典範。此外該局也提醒市民朋友，若經查獲露天燃燒違規事實明確，將依違反空氣污染防制法第32條規定，裁處1,200元以上10萬元以下罰鍰。另如違規地點位於三級防制區，或是在夜間、假日以及秋冬季大氣擴散條件不佳(每年10月至翌年3月)等時段違規者，會再加重裁罰。呼籲市民朋友切勿以身試法，共同維護生活環境的空氣品質。



接手SONO園日式庭園舊址 「羽悅」主打前澤牛華麗登場

AIESEC in Taiwan 60週年 舉辦國際文化村展現多元文化

「光合知間」多功能空間 打造五權一街新藝文聚落

開發中台灣遊艇國際門戶 亞果進駐台中港打造遊艇碼頭

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生