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Super Junior台北小巨蛋演唱會「加開1場」！門票6／8下午2點開賣

▲Super Junior（SJ）2024年頻頻來台，也確定8月16日至18日要在台北小巨蛋開唱3天。（圖／讀者提供）
▲Super Junior（SJ）2024年頻頻來台，也確定8月16日至18日要在台北小巨蛋開唱3天。（圖／讀者提供）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓團Super Junior（SJ）今年8月17日、18日將在台北小巨蛋一連開唱2天，門票均完售，今（6）日主辦單位「iMe TW」宣告加場，確定於8月16日再加唱1天，門票6月8日下午2點開賣。

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▲SJ小巨蛋演出確定加唱1天，門票6月8日下午2點開賣。（圖／iME TW）
▲SJ小巨蛋演出確定加唱1天，門票6月8日下午2點開賣。（圖／iME TW）
SJ今年幾乎把台灣當廚房走！繼一月的高雄粉絲派對SJ-D&E三月出席高雄音樂祭SJ-L.S.S.四月林口見面會圭賢五月新北見面會後，全體成員將於8月17日、18日登上台北小巨蛋舉辦「SUPER SHOW SPIN-OFF : Halftime」演唱會，2場門票已售罄，今天決定加開一場。

主辦單位公告，SJ小巨蛋演出確定於16日加唱，票價分為6880元、6680元、6280元、5880元、5480元、4880元、3880元、800元，E.L.F.官方會員可優先於6月8日上午10點至下午1點搶先購買，一般售票6月8日下午2點在「拓元售票」正式開賣。

《2024 SUPER JUNIOR <SUPER SHOW SPIN-OFF : Halftime> in TAIPEI》活動資訊：
演出日期（實際演出時間以現場公告為準）：
8月16日（五）19：30
8月17日（六）19：00
8月18日（日）18：00
演出地點：臺北小巨蛋
演出票價：6880元、6680元、6280元、5880元、5480元、4880元、3880元、800元
售票時間：
E.L.F.官方會員優先購：6月8日（六）10：00 – 13：00
一般售票：6月8日（六）14：00 

▲SJ將在小巨蛋連唱3天，17日、18日場次門票已完售。（圖／iME TW）
▲SJ將在小巨蛋連唱3天，17日、18日場次門票已完售。（圖／iME TW）

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