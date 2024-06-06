《RO仙境傳說：初心之戰》今雙平台上線！海量玩家擠爆伺服器
曾帶給無數玩家美好回憶的 MMORPG 遊戲《RO仙境傳說 Online》推出正統續作手遊《RO仙境傳說：初心之戰》，今（6）日正式上市，玩家可在 AppStore、GooglePlay 下載遊玩，今早遊戲一上線，登入玩家直接擠爆伺服器，甚至出現無法登入與儲值的狀況，可見 RO 系列是多麽強大的經典 IP。
記者張志浩／綜合報導
《RO仙境傳說：初心之戰》在 App Store 與 Google Play 雙平台手機遊戲排行榜中均獲第一名，遊戲內完美還原《RO仙境傳說Online》當年的經典元素、並承襲了職業技能系統與冒險元素，被稱為「冒險者」的玩家可以在遊戲中重溫故事，挑戰 MVP 副本，並培養多樣化的技能和戰鬥策略，享受最棒的遊戲體驗。
官方表示，《RO仙境傳說：初心之戰》事前預約活動突破60萬人，為感謝冒險者們的期待與支持，加碼贈送好禮，在遊戲正式上線後一個月內創角登入即可獲得雙平台預約獎勵「扭蛋券*30、寵物經驗書(小)*10」以及粉絲團按讚達標獎勵「大量Zeny、融合紅色藥水、融合藍色藥水、瓦爾基里的守護」等多項豐厚獎勵。
此外，《RO仙境傳說：初心之戰》開放下載後，海量玩家湧入遊戲，官方更發布聲明指出「感謝玩家的支持，因目前人數眾多，導致玩家無法登入與儲值狀況」，所幸中午左右，相關問題已經排除，相關開服活動、端午節活動也陸續進行中。