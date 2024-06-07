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《逆貧大叔》紅到歐美！外媒讚宋康昊演技　少時Tiffany同台飆戲

▲《逆貧大叔》紅到歐美！《富比士》撰文力讚宋康昊演技，少時Tiffany化身蛇蠍女同台飆戲。（圖／Disney+提供）
▲《逆貧大叔》紅到歐美！《富比士》撰文力讚宋康昊演技，少時Tiffany化身蛇蠍女同台飆戲。（圖／Disney+提供）

記者洪生儒／綜合報導

Disney+ 熱血政治韓劇《逆貧大叔》邁入最新的第10、11集，播出後好評不斷，就連歐美媒體都撰文力讚，這部作品由坎城影帝宋康昊、卞約漢、秦基周、少女時代蒂芬妮 (Tiffany Young)、朱鎮模共同飆戲，由於故事連結了政府高層、黑幫、軍隊以及財閥，各方的精采鬥智讓故事充滿高潮迭起，連《富比士》都表示：「宋康昊再創代表作，《逆貧大叔》是一個令人難忘的故事。」其他追劇的網友們也都直呼：「從沒想過韓國政治劇這麼精彩」、「劇情真的好刺激，很好看。」

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宋康昊在劇中飾演的朴斗七號稱是「要讓所有韓國人都能吃到一日三餐」的「三食叔叔」，雖然始終在背後操盤一切，但原本一直與他合作的理想主義者「金產」（卞約漢 飾）開始懷疑他是否只是牆頭草，金產也逐漸變得不再單純，並意圖將政黨、軍隊以及財團玩弄於股掌之間，卻沒想到可能招致更大的災難，讓這兩位搭檔開始面臨猜忌、懷疑，兩人也相繼接受調查，朴斗七更被曚上眼，心急向金產大喊：「為什麼不聽我的話？」掀起一波高潮。

▲在影壇打滾多年的宋康昊（左），先前受訪時曾謙虛表示：「我是新人，是帶著學習的態度來演戲的。」他也提到可以透過Disney+ 讓韓國文化在全世界發揚光大。（圖／Disney+提供）
▲在影壇打滾多年的宋康昊（左），先前受訪時曾謙虛表示：「我是新人，是帶著學習的態度來演戲的。」他也提到可以透過Disney+ 讓韓國文化在全世界發揚光大。（圖／Disney+提供）
在最新的故事中，總理大選之日逼近，各方勢力也逐漸嶄露野心，持續爬上位的金產，一邊與歐布萊特財團千金鄭瑞秋（Tiffany Young 飾）搞曖昧，另一邊又與掌握軍權的崔漢林將軍有所勾結，似乎要將所有權力一把抓，未料在崔漢林與金產的多年好友鄭韓民（徐賢宇 飾）意圖發動政變，沒想到這一切卻是朴斗七的陷阱，金產於是先一步拯救崔漢林，卻可能也將自己陷入「軍事政變」的醜聞。此外，金產一直以為全然信任他的鄭瑞秋，同樣在背後策劃一切，原來她其實是個性狠辣卻又精明的蛇蠍美人。

就連一路相伴至今的朴斗七，同樣也不能相信，金產懷疑朴斗七從頭至尾都沒有放棄殘忍、優柔寡斷的姜成民議員（李奎炯 飾），金產與朴斗七於是各懷鬼胎，互相欺騙彼此，不到最後一刻，完全無法知道真相為何。另一方面，金產始終心繫著身為記者的善良前女友朱餘進（秦基周 飾），卻又發現正義感十足的朱餘進一直在調查執行暗殺任務的「信義社」，得知前女友的生命將遭受威脅，他意識到朱餘進將會是他最大的弱點。

▲少女時代Tiffany在劇中飾演歐布萊特財團千金鄭瑞秋，是一位個性狠辣又精明的蛇蠍美人。（圖／Disney+提供）
▲少女時代Tiffany在劇中飾演歐布萊特財團千金鄭瑞秋，是一位個性狠辣又精明的蛇蠍美人。（圖／Disney+提供）
此外，在影壇打滾多年的宋康昊，先前受訪時曾謙虛表示：「我是新人，是帶著學習的態度來演戲的。」他也提到可以透過Disney+ 讓韓國文化在全世界發揚光大，「我們生活在一個能透過無數影音方式傳導的時代，我當然可以接受各式各樣的挑戰」，宋康昊更驚訝表示《逆貧大叔》為了重現韓國60年代，在建築布景、美術以及視覺特效都下足苦心，「壯觀程度完全不輸電影！」

《逆貧大叔》開播以來讚譽不斷，不只在亞洲區迴響熱烈，還紅到了歐美，像是外媒《洛杉磯時報》就誇讚：「無論是宋康昊的表演、故事發展或是所有角色互動都非常有趣。」《Hollywood First Look Features》則直言：「天啊！超棒。」而《富比士》則表示：「宋康昊再創代表作，《逆貧大叔》是一個令人難忘的故事。」讓許多觀眾都極度期待之後的劇情發展，由於故事連結政府高層、黑幫、軍隊以及財閥，各方的精采鬥智讓故事高潮迭起，更讓網友直呼：「從沒想過韓國政治劇這麼精彩。」

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