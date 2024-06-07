《逆貧大叔》紅到歐美！外媒讚宋康昊演技　少時Tiffany同台飆戲

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在最新的故事中，總理大選之日逼近，各方勢力也逐漸嶄露野心，持續爬上位的金產，一邊與歐布萊特財團千金鄭瑞秋（Tiffany Young 飾）搞曖昧，另一邊又與掌握軍權的崔漢林將軍有所勾結，似乎要將所有權力一把抓，未料在崔漢林與金產的多年好友鄭韓民（徐賢宇 飾）意圖發動政變，沒想到這一切卻是朴斗七的陷阱，金產於是先一步拯救崔漢林，卻可能也將自己陷入「軍事政變」的醜聞。此外，金產一直以為全然信任他的鄭瑞秋，同樣在背後策劃一切，原來她其實是個性狠辣卻又精明的蛇蠍美人。
就連一路相伴至今的朴斗七，同樣也不能相信，金產懷疑朴斗七從頭至尾都沒有放棄殘忍、優柔寡斷的姜成民議員（李奎炯 飾），金產與朴斗七於是各懷鬼胎，互相欺騙彼此，不到最後一刻，完全無法知道真相為何。另一方面，金產始終心繫著身為記者的善良前女友朱餘進（秦基周 飾），卻又發現正義感十足的朱餘進一直在調查執行暗殺任務的「信義社」，得知前女友的生命將遭受威脅，他意識到朱餘進將會是他最大的弱點。
此外，在影壇打滾多年的宋康昊，先前受訪時曾謙虛表示：「我是新人，是帶著學習的態度來演戲的。」他也提到可以透過Disney+ 讓韓國文化在全世界發揚光大，「我們生活在一個能透過無數影音方式傳導的時代，我當然可以接受各式各樣的挑戰」，宋康昊更驚訝表示《逆貧大叔》為了重現韓國60年代，在建築布景、美術以及視覺特效都下足苦心，「壯觀程度完全不輸電影！」
《逆貧大叔》開播以來讚譽不斷，不只在亞洲區迴響熱烈，還紅到了歐美，像是外媒《洛杉磯時報》就誇讚：「無論是宋康昊的表演、故事發展或是所有角色互動都非常有趣。」《Hollywood First Look Features》則直言：「天啊！超棒。」而《富比士》則表示：「宋康昊再創代表作，《逆貧大叔》是一個令人難忘的故事。」讓許多觀眾都極度期待之後的劇情發展，由於故事連結政府高層、黑幫、軍隊以及財閥，各方的精采鬥智讓故事高潮迭起，更讓網友直呼：「從沒想過韓國政治劇這麼精彩。」