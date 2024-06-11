如何做好「斷捨離」 心理諮商師傳授2秘訣

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林萃芬表示，有些人難以進行斷捨離，是因為對物品有分離焦慮，甚至可能因過去經歷物資匱乏而認為丟東西是浪費。她建議設立丟棄標準，如物品已損壞、不堪使用或十年以上未使用過，符合這些標準就應該丟掉；如果物品十年以上未使用但仍完好無損，可以考慮送人再利用，避免浪費。
在開始收拾房屋前，可以準備多個箱子，例如「保留箱」放置必須保留的物品、「丟棄箱」用來放置一定要丟掉的物品，以及「思考箱」用來存放暫時無法做決定的物品。林萃芬建議，對於「思考箱」中的物品，可以告訴自己，如果再放幾年仍然沒用，下次大掃除時就要將其放入「丟棄箱」。
林萃芬認為，「思考箱」的存在有助於未來的決策，即使只是將物品分類到各個箱子裡，也算是一種整理，而非隨意將物品亂放在屋內各處。從心理健康的角度看，保持生活空間的整潔也非常重要。當親友疑似有儲物症時，切勿私自丟棄他們的物品，以免過度刺激，反而使他們堆積更多物品。
有些人只要拿出往日時光的物品，就會陷入回憶，結果清掃時間過去後才發現什麼都沒整理。林萃芬說，回憶本身沒有不好，情感的整理很重要，此時的觸動有其意義，有助於自我反思和情感穩定。如果擔心整理時間不夠，可以先從最近的物品開始丟，回憶區的物品放在最後整理。
實踐斷捨離不僅能夠讓家居環境變得整潔有序，還有助於減少心理壓力，提升生活質量。當家中不再充斥著多餘的物品，人們會發現自己的注意力更集中，心情更愉快，生活也變得更加簡單和有意義，偶爾試一下斷捨離，讓你的家和心靈都來一次徹底的清理。