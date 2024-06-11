台中私人招待所大玩「女體盛」！醫急喊別亂吃：根本在培養細菌
台中市一間私人招待所，日前傳出引進日本「女體盛」文化，透過在幾乎全裸的正妹身上擺滿生魚片、壽司等食物，刺激消費賓客的感官，不過想體驗的民眾小心了，林口長庚紀念醫院胃腸肝膽科醫師李柏賢提醒，「女體盛」主打還是噱頭、拍照，海鮮和人體上都有許多細菌，將生魚片放在人體幾乎等同於「培養細菌」，一有不慎就容易釀成食安問題。
記者張志浩／綜合報導
「女體盛」源自於日本江戶時代，屬於是妓女和賓客的一種互動遊戲，服務員會被當成器皿，身上放生魚料理、壽司或其它食物，事前擺盤可能就要花費1至2小時，而網紅超哥也曾在頻道「超派人生」拍片分享，「女體盛」料理是客人要求才會製作，光是裸女價格一次就要2萬元，食用、互動時間也介於1至2小時。
李柏賢說明，「女體盛」可能會釀成食安問題的原因大致分為2個重點：
⚠️海鮮：海鮮類離開冰箱太久就容易有細菌滋生，包含大腸桿菌、沙門氏菌、李氏特菌、弧菌等，在回溫時間過長，且直接放在溫度攝氏36度左右的人體上好幾個小時，等同於在做細菌培養，海鮮上的菌落數不斷提高，就容易導致細菌感染，這也是為什麼市場的魚都會一直放在冰塊上，餐廳的生魚片都是直接從冰箱取出處理。
⚠️人體：每個人身上的皮膚都多少帶有金黃葡萄球菌、表皮葡萄球菌、鏈球菌甚至大腸桿菌等，因此若沒做好適當清潔，搭配長時間與食材直接接觸，吃下肚的海鮮就容易釀成腸胃炎，出現腹痛、腹瀉、全身無力等急性症狀。
李柏賢提醒，「女體盛」在製作過程中，光是擺海鮮可能就要花費幾個小時，而人體又不像鐵板燒或鍋子等，能充分加熱殺死細菌，因此若民眾真的有興趣，建議還是以拍照、體驗為主，盡量不要真的食用，以防後續健康問題更加困擾。