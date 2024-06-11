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特企／可愛爆擊來襲！舒潔X 韓國超人氣Kakao Friends　激萌上市

▲舒潔攜手韓國超人氣 Kakao Friends推出隨身夏季限定新裝聯名系列。（圖／品牌提供）
▲舒潔攜手韓國超人氣 Kakao Friends推出隨身夏季限定新裝聯名系列。（圖／品牌提供）

本報訊

Kakao Friends鐵粉們注意！今夏最令萬千粉絲們引頸期待、讓人心臟爆擊的聯名新品登場囉！迎接即將到來的歡樂暑假、家紙龍頭品牌舒潔與韓國人氣居高不下的可愛界盟主Kakao Friends推出全新「舒潔X Kakao Friends Say Cheese」夏季限定新裝聯名系列，精心挑選大人小孩都喜愛的萊恩、春植、桃子、Tube、Jay-G、Muzi等9大經典人氣角色，躍上舒潔隨身清潔系列產品包裝，鮮明亮眼色系搭配經典角色們呆萌討喜的表情包，一秒讓人融化，預期將在Kakao Friends粉絲圈內引發暴動！

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舒潔品牌每回推出知名卡通角色聯名系列商品，總引發粉絲手刀搶購囤貨風潮，全新「舒潔X Kakao Friends Say Cheese」隨身新裝夏季限定系列，以Kakao Friends經典角色搭配蜜桃粉、天空藍、太陽黃和嫩芽綠等繽紛配色，充滿歡樂夏日感，讓粉絲一秒淪陷，Kakao Friends鐵粉不用到韓國也能買得到聯名隨身紙品，兼具實用性、可愛爆棚的舒潔聯名款面紙、紙手帕與濕式面紙，陪伴粉絲每個日常，讓鐵粉驚喜狂呼手刀買爆！

炎炎夏日即將到來，不論是出門在外或戶外活動，最不可或缺的就是個人外出隨身清潔用品，「舒潔X Kakao Friends Say Cheese」聯名系列貼心精選袖珍包面紙、紙手帕、濕式面紙三款民眾外出常備的個人隨身清潔紙品，鐵粉全系列採買除了滿足蒐藏慾之外，還能依心情挑選不同款角色包裝產品，讓超可愛的萊恩、桃子和春植陪伴外出，時時刻刻都被滿滿的可愛療癒感包圍，隨身清潔做好做滿外，心情也無比愉悅！

「舒潔X Kakao Friends Say Cheese」夏季限定新裝系列已陸續於全聯、家樂福、寶雅、康是美、屈臣氏、7-11、全家、MOMO、PChome、蝦皮等各大賣場與線上購物平台上架販售。購買袖珍包面紙，可一次擁有「萊恩/春植版」、「桃子/TUBE版」、「MUZI/ CON版」及「FRODO/NEO版」等四款設計；紙手帕則有「萊恩版」、「春植版」及「桃子版」三款設計；濕式面紙則是「Kakao Friends超人氣」超可愛設計款。

慶祝「舒潔X Kakao Friends Say Cheese」夏季限定新裝系列上市，各大實體賣場及線上購物平台即日起陸續推出「買一送一」等促銷方案，此外，為專寵舒潔鐵粉，品牌特別於指定通路推出「舒潔全系列商品單筆滿額(指定金額)即可參加上網登錄發票抽奬活動」，有機會抽中KAKAO FRIENDS行動電源，買愈多中獎機會愈多！Kakao Friends鐵粉現在就把握機會手刀一次收服超萌超療癒的「舒潔X Kakao Friends Say Cheese」夏季限定新裝全系列吧。

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