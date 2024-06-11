特企／可愛爆擊來襲！舒潔X 韓國超人氣Kakao Friends　激萌上市

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炎炎夏日即將到來，不論是出門在外或戶外活動，最不可或缺的就是個人外出隨身清潔用品，「舒潔X Kakao Friends Say Cheese」聯名系列貼心精選袖珍包面紙、紙手帕、濕式面紙三款民眾外出常備的個人隨身清潔紙品，鐵粉全系列採買除了滿足蒐藏慾之外，還能依心情挑選不同款角色包裝產品，讓超可愛的萊恩、桃子和春植陪伴外出，時時刻刻都被滿滿的可愛療癒感包圍，隨身清潔做好做滿外，心情也無比愉悅！
「舒潔X Kakao Friends Say Cheese」夏季限定新裝系列已陸續於全聯、家樂福、寶雅、康是美、屈臣氏、7-11、全家、MOMO、PChome、蝦皮等各大賣場與線上購物平台上架販售。購買袖珍包面紙，可一次擁有「萊恩/春植版」、「桃子/TUBE版」、「MUZI/ CON版」及「FRODO/NEO版」等四款設計；紙手帕則有「萊恩版」、「春植版」及「桃子版」三款設計；濕式面紙則是「Kakao Friends超人氣」超可愛設計款。
慶祝「舒潔X Kakao Friends Say Cheese」夏季限定新裝系列上市，各大實體賣場及線上購物平台即日起陸續推出「買一送一」等促銷方案，此外，為專寵舒潔鐵粉，品牌特別於指定通路推出「舒潔全系列商品單筆滿額(指定金額)即可參加上網登錄發票抽奬活動」，有機會抽中KAKAO FRIENDS行動電源，買愈多中獎機會愈多！Kakao Friends鐵粉現在就把握機會手刀一次收服超萌超療癒的「舒潔X Kakao Friends Say Cheese」夏季限定新裝全系列吧。