《匠人魂》破5百萬觀看！文總推出「匠人曆」紀念職人技藝精神
文化總會《匠人魂》系列影片紀錄台灣百工百業匠人身影，吸引全世界破五百萬觀看人次。影片即將邁入第50集，文總推出為《匠人魂》主角們打造全新專屬紀念——「匠人曆」，以此表彰台灣在地職人累積的技藝實力。文總秘書長李厚慶表示，「匠人曆」邀集五個單位合力完成，以「週曆」為概念出發，透過52張紙層層堆疊，敘述日復一日累積技藝的匠人精神。製作理念與過程並拍攝為匠人魂番外篇，於今（12）日正式上線，歡迎前往文總YouTube頻道欣賞。
社會組/綜合報導
負責設計與印刷的無氏製作創辦人吳孝儒表示，「匠人曆」設計靈感源自於掛於牆面上的週曆，由52張新百代美術紙代表一年365天共52週，傳達出匠人們日復一日所磨練出深厚且純熟的技藝。即便是輕盈的紙張，疊在一起後也具有一定的重量，表達匠人的「精神」、「靈魂」看似無形、輕盈，但經年累月後成為了具有份量的「技藝」。
週曆的設計概念結合台崴雷射公司的雷射紙雕技術，精準地刻畫52張紙張的形狀，精細的功率也不會讓紙張留下邊緣焦痕，成功讓匠人曆呈現出豐富但細膩的色彩。最終再由柴屋公司精製黑色木框，並與紙業、印刷公司通力合作，裝幀匠人們的每一天。透過本次設計，重新讓大眾對該系列影片要傳達的精神有更深的印象與理解。
▲「匠人曆」將致贈給新上線《匠人魂》影片中的拍攝主角，感謝他們對台灣產業的貢獻，向他們一生懸命的精神及技藝致敬。（圖／文總提供）
職人百工是國家的根基，象徵社會百業的朝氣。許多在地職人更是默默創造、累積台灣優秀的文化創意軟實力。未來，「匠人曆」將致贈給新上線《匠人魂》影片中的拍攝主角，感謝他們對台灣產業的貢獻，向他們一生懸命的精神及技藝致敬。
文化總會表示，感謝無氏製作、柴屋有限公司、台崴雷射、長瑩紙業、九水印刷協力製作。細膩、專注的設計與製作方式，足見台灣隱藏在各行業的匠人精神。因此，特別推出《匠人魂》系列影片番外篇——「匠人曆」，影片即日起可於文化總會的Facebook、YouTube觀賞。