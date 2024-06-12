特企／娛樂人工智慧化　數字王國巨星傳奇聯手　數智人周杰倫再現

我是廣告 請繼續往下閱讀
巨星傳奇董事局主席兼創始人馬心婷在相關報導中強調，巨星傳奇希望能通過這次合作，發揮巨星傳奇在 IP 運營與創造的實力，推動AIGC+IP的創新發展，這是公司拓展全球市場的重要一步。未來期待與數字王國攜手共進，共同創造智慧化、交互性和個性化的數位生態。為行業帶來更多創新和發展的可能。
數字王國行政總裁謝安則表示，新媒體平台及人工智慧相關科技迅速發展，大眾娛樂及媒體消遣習慣進入新模式。數字王國很高興與巨星傳奇結盟，結合世界頂級娛樂製作的技術和創意，加上強大的明星 IP 資源和營運模式，以創新的 AIGC+IP共同探索多元形式融合，為娛樂媒體產業帶來革新的內容及體驗。
謝安說，數字王國團隊多年前結合機器學習及人工智慧，一直持續開發最先進技術，在視覺特效業務不斷創新，尤其在虛擬人這領域上，引以為傲。巨星傳奇熟知市場需求及偏好，在明星 IP 創造、運營及內容創作方面，引領潮流。在市場朝更加廣泛的文化娛樂體驗下，數字王國與巨星傳奇的強勢結盟，會更加融合雙方創意，發揮各自優勢。未來開發出更多嶄新的內容製作及業務機會，為行業與消費者帶來新的衝擊。
AIGC是生成式人工智慧，透過人工智慧產生內容，數字王國與巨星傳奇將以AIGC+IP開創全新市場。隨著人工智慧急速崛起，場景數位化成為頂尖企業投身多元發展的必修課題，這次雙方合作，在提升技術與啟發創意的基礎下，共同開創全新商業模式。包括創建由人工智慧驅動的數位版權庫，作為巨星傳奇獨家數位內容製作與發行代理商，協力展開 IP 品牌進階數位化。
雙方將誕生於好萊塢的虛擬人及其技術，延伸至大螢幕之外目標，與不同 IP 融合，將有關技術延伸至元宇宙、線下沉浸式實景娛樂體驗，以及虛擬偶像的應用，作為核心營運模式，開發服務消費者的數位化內容。同時憑藉數字王國的巨大數位資產，推動相關技術融入不同應用場景，運用AIGC+IP技術，滿足消費者日新月異的娛樂體驗感官需求，激發一加一大於二的的商業潛能。
過去30多年，數字王國參與製作數百部電影和劇集，數千支商業廣告及遊戲影像，積累極具規模的數位化資產，運用深度學習和虛擬實境等技術，虛擬人構建流程，迭代為實時捕捉、沉浸和驅動，使兼具情感表現力與智慧互動性能的數位化角色，得以呈現。巨星傳奇擁有強大明星 IP 授權和完善的 IP 營運模式，通過為不同藝人量身打造獨特的人物 IP 和內容 IP，發揮明星影響力，這此次合作開啟雙方在數位內容與多元化技術結合的新篇章。