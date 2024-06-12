台灣漫畫也玩AI濾鏡！社群爆紅面相分析　找出你「屍態」的原因

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這次AI解析出的屍態原因讓人啼笑皆非，讓人直呼「這真的是我？」藝人關韶文在社群平台分享自己玩AI分析的「屍態」照，攔不到計程車讓他壓力大一鍵變喪屍；漫才團體「面白大丈夫」成員集體變身，成員之一測出「台北好屍 雨和眼淚拚命落下:)」更完美貼合本週台北天氣，搞笑又恐怖的效果讓粉絲捧腹大笑！
「這裡拍拍～屍麥唷:)」人臉AI分析，不僅將大家變成黃色書刊漫畫《食屍鬼》的喪屍風，其結果圖也結合現代生活中的各種壓力和煩惱，透過AI解析使用者一鍵「屍」態的壓力原因，例如玩出不想進公屍、月底吃吐屍，更為不同的屍態結果提供創意爆笑的抒壓解方，例如「成立上班喝酒促進會」但開會前請勿飲酒、「沒土吃，可以喝酒啊」但要記得選擇純天然の土。
不論是職場、情場或生活瑣事帶來的無形壓力，透過這款「這裡拍拍～屍麥唷:)」人臉AI分析為生活注入可愛元素，更透過創意互動帶來更多樂趣。
🟡「這裡拍拍～屍麥唷:)」五步驟簡單測
Step1 進入活動網站，點選「面相AI分析測出你的屍態」
Step 2 點選「立即上傳照片」，上傳自己的照片或立即自拍一張，並填入你的名稱
Step 3 上傳後可以移動調整大小、輸入名字
Step 4 你的屍態解析完成！點下載結果圖（長按下載）
Step 5 分享屍態結果圖，上傳到限時動態跟大家炫耀吧！
《食屍鬼》歡慶連載二周年，不單有「這裡拍拍～屍麥唷:)」人臉AI分析送你喝啤酒外，漫畫星更聯手台灣超人氣餐飲品牌「SUNMAI金色三麥」首度跨界打造「屍麥唷:)主題快閃店」。店內推出《食屍鬼》聯名闇黑炸雞、闇黑墨魚酥，漢堡系列及4款限定啤酒，再加碼多重活動：即日起至7月24日線上完成閱讀《食屍鬼》SUNMAI金色三麥番外篇，即可於主題快閃店兌換限量《食屍鬼》野餐墊；於快閃店內拍上打卡，並追蹤官方IG，即可獲得《食屍鬼》扇子。
🟡【2024 漫畫星《食屍鬼》 x SUNMAI金色三麥「屍麥唷:)」活動資訊】
活動官網：https://bean.fun/DD0ra
主題快閃店日期：2024 年 6月 7 日（五）至 7 月24 日（三） 止
主題快閃店點：
◾SUNMAI BURGER 金色三麥麥漢堡 新莊宏匯店（新北市新莊區新北大道四段3號1樓）
◾SUNMAI BAR 大稻埕貨櫃市集（台北市大同區民生西路底五號水門）
◾SUNMAI BAR R8 Metro Bar（台北市中正區金華街12號）
◾SUNMAI BAR 台中PARK 2（台中市西區英才路534號B1）