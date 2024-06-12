《分期付款愛上你》登台！Yaya戲中熱戀Bright　正牌男友發聲了

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泰國與挪威混血女星Yaya，曾在2013年以戲劇《愛土之爭》榮獲Mekhala最佳女主角獎肯定，同時並斬獲年度最受歡迎女演員。2018年擔綱電影《把哥哥退貨可以嗎》女主角，更在泰國獲得破億票房佳績，讓她受封「億萬票房女神」。這回她在《分期付款愛上你》當中，飾演美麗的銀行行員「小盈」，因為背上要替父親債務償還債務利息的重擔，讓她結識到討債人「阿波」，兩人更發展出一段冤家般的愛情。不過兩人不知道的是，還有更巨大的障礙正準備衝擊他們的關係，觀眾也將因為兩人的後續發展而淚灑影廳。
Yaya坦言很喜歡這個劇本，這個故事打開了她的世界，讓她看到並體驗到前所未見的世界另一面：「本片有個前所未見的故事情節，也有相當多黑暗面。我承認是個生活過得很好的人，所以從來沒有接觸過這麼黑暗的東西。當我加入劇組時，我就覺得『哇！他們必須經歷這樣的事情嗎？』這對我來說是一次大開眼界的經驗，感受到他們的生活，並不如我們想像中那樣容易。」而對於跟Yaya首度合作，Bright也大讚：「她有很好的能量，合作起來非常舒服，而且Yaya的演出經驗也相當豐富。」
值得一提的是，上週Yaya也在社群上分享與她愛情長跑多年的「國民CP」男友Nadech，兩人已經求婚滿一年，放閃照片羨煞眾人。而Nadech日前也進場支持女友的電影，並在觀賞後肯定地說：「Bright和Yaya相愛相殺很可愛，兩人有著良好的化學效應。這是一部光看預告片還不夠的電影，你一定還得要看正片，這也讓我們想起了香港的浪漫動作片。」
這部翻拍自感動全球數百萬觀眾愛情之作《分期付款愛上你》，即將在6月21日於台灣催淚獻映。「限量珍藏預售票」目前正在博客來售票網熱賣當中，450元內含兩張可收藏上聯的電影交換券，以及一組兩張包含男女主角Bright與Yaya的演員精美閃卡，敬請把握購票良機。
本片劇情描述在芭達雅這個充滿活力的不夜城，阿波（Bright飾演）日復一日帶著夥伴們四處討債。雖然阿波表面上態度強硬，但討債手法卻頗為反常，不但不會對債務人訴諸暴力，反而還會拿起手邊的東西，把自己敲到頭破血流，讓債務人虧欠地趕快還債。沒有任何抱負的阿波，某天邂逅了必須努力工作來償還父親債務的小盈（Yaya飾演）。小盈打從一開始就瞧不起阿波，但阿波卻對她一見傾心。出於對小盈的愛與同情，阿波提出一份約會契約──透過跟他約會來支付利息。小盈別無選擇，只好無奈地同意這項安排。在兩人波折不斷的約會過程當中，他們也逐漸發現到彼此的真心。不過當討債人愛上債務人時，會發生什麼事情？而這段負債累累的愛情之路，最終將引領兩人走向何方呢？