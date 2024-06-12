「科科科技」6/19在台掛牌破局！控主辦券商失職　統一證券回應了

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不過科科科技今日表示，選擇統一證券作為主辦券商，在上市過程依循其建議，一步一步地往上市方向前進，主辦券商不斷地告知上市沒有問題，投資者意願很高，在三月份的上市競拍前，也仍告知公司競拍將順利完成，然主辦券商實未能盡責完成競拍相關承銷作業，造成本公司競拍流標，已對公司造成重大影響，但依法無法更換主辦券商的狀況下，公司主張透過國外上市時採用的詢圈與公開申購（抽籤）方式，持續往上市方向前進，自4月份開始更積極地與更多投資者接觸，舉辦超過30場投資者說明會，但主辦券商在此過程中幾乎沒有給予任何協助。
直到6月11日，科科科技多場投資說明會後掌握的投資人圈購意願與公開申購的數量已經達到上市標準。然而，主辦券商於12日仍以張數不足為理由，不願送件至券商公會及證交所，無法完成上市的最後一步。科科科技多次溝通仍無法獲得善意回應，導致公司本次上市計畫無法實現，對公司商譽造成莫大的傷害，為保障同仁、股東、用戶與客戶，本公司將採取必要的行動來捍衛本公司的權益。
對此，統一證券也發出聲明回應，稱有關科科科技上市案，本公司相關詢價圈購作業均依照相關法令及內控作業流程辦理，並無媒體報導內容所指之已達上市標準而本公司卻有所刁難或不願送件之情事，後續亦將再與科科科技公司就雙方有疑義之處進行說明與溝通，期能化解彼此之誤會。
統一證券指出，科科科技公司聲明本公司惡意阻撓無法上市，並指承銷張數已達上市標準。然依據本公司彙總統計，截至6月11日詢價圈購截止日止，全承銷團之合格詢價圈購單仍未能符合法令之規定張數，故後續依法無法完成訂價送件作業。
統一證券稱於承銷期間盡心盡力協助科科科技公司辦理數十場以上之公開、非公開法人座談會，並於本公司網頁刊登該公司已再次啟動申購作業等訊息，善盡擔任主辦輔導券商之職責，絕無該公司所述本公司有失職失能之情事。
統一證券表示，該公司對待每一位客戶均秉持熱心、貼心及用心，於輔導過程全力提供發行公司相關專業建議，掛牌前亦會多次與客戶模擬市場狀況，給予專業時程建議，有需要時亦會邀請研究員深度挖掘發行公司亮點，將亮點轉換為投資人易讀易懂的語言，希冀廣大投資人能瞭解發行公司價值，協助公司尋求市場認同，本公司承銷團隊的專業與能力實不容外界誤解或質疑。