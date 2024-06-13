你購物我捐款　「屈動綠色生活」赫力昂X屈臣氏捐款護濕地

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消費者行動結合企業理念 落實永續精神
千萬不要小看自己對地球未來的影響力，即使是日常消費習慣的小小改變，也可以成為環境保護的推手。
赫力昂(Haleon) 身為全球消費保健領導公司，旗下擁有善存、挺立以及牙周適、舒酸定等知名保健領導品牌，除了秉持「以人為本，提供更好的日常健康」的宗旨，提供民眾高品質產品，也將綠色責任和企業發展融為一體。在每個保護環境的面向，赫力昂(Haleon)皆訂定目標邁進，例如在碳排放方面，赫力昂(Haleon)設定目標於 2040 年達成淨零碳排放目標；在產品面，赫力昂(Haleon)更致力於將產品更換為可回收外包裝，並使用永續性原料。期盼透過企業與消費者兩方的實際行動，讓環境永續能夠持續正向循環。
赫力昂(Haleon)與屈臣氏齊心協力 邀請大家一同守護環境
赫力昂(Haleon) 連續兩年邀請同樣致力於推動永續發展議題的通路夥伴屈臣氏，一起為環境保護盡一份心力。屈臣氏作為健康與美麗領導品牌，致力落實品牌價值與承諾「Look Good, Do Good, Feel Great」，堅定與消費者一同守護地球，創造更美好的世界。除了減少溫室氣體排放、提高能源效益、增設綠色店舖並實現廢棄物零堆填，也訂立了2030年永續發展目標，鼓勵不同營運市場的社區及供應商攜手參與環保計劃。
環境保護就從消費選擇開始，保護濕地可透過日常行動做到
濕地具有強大的碳匯能力，有助於減緩全球暖化的速度，保育溼地也是維護台灣原生種生態資源、涵養水源與維護氣候的重要一環。
今年赫力昂與屈臣氏二度攜手！宣布於6月13日至7月10日推出「屈動綠色生活，護濕地做永續」的活動：
凡購買指定品牌商品(舒酸定/牙周適/保麗凈/善存/挺立/克補)，赫力昂(Haleon)與屈臣氏便將每筆發票捐贈2元給「台灣山海天使環境保育協會」，以共同保育溼地生態。
為鼓勵消費者共同響應，更同步推出以下限時優惠：
購買舒酸定/牙周適滿369元，還可現折50元
購買善存/挺立/克補/保麗凈滿1280元，還送得意抽取衛生紙乙串。
期盼大家協力將影響力擴散至更遠的地方，使每個人的環保意識抬頭，共同守護這片沃土。