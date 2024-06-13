臺北文創劇作獎作品《刺心切骨》入選卡羅維利電影節官方競賽

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曾為新加坡擊劍國家代表隊效力六年的劉慧伶，退役之後就專注於電影創作。2015年受一宗社會事件的啟發開始撰寫《刺心切骨》劇本，她將最擅長的運動項目設定為劇情發展的重要觸媒，也藉著這個故事誠實地反思了自己和自閉症哥哥之間的手足關係。電影裡弟弟面對患有情緒障礙的哥哥時，那些埋怨、不解、和心疼，也曾經是劉慧伶真實的感受，「這部極為私人的電影能夠入選卡羅維瓦利水晶球競賽單元並進行世界首映，我感到非常榮幸，也希望《刺心切骨》的故事能感動世界各地的觀眾。」
⦁ 《刺心切骨》體現華語電影原創力
2007年創立的金馬創投會議，是台灣影視發展的重要推手，至今已促成上百部電影和劇集問世。臺北文創自2014年首開企業型基金會投入編劇人才培育先例，於金馬創投會議設立「臺北文創劇作獎」，提供獎金、宣傳等資源積極助攻原創華語劇本創作。包括《刺心切骨》在內的歷屆得獎作品都在國內外影展有出色表現，如金鐘導演蘇奕瑄執導的首部劇情長片《青春並不溫柔》；張書瑋執導的台灣首部以「拉力賽」為背景的電影《我和我的賽車老爸》；張作驥導演榮獲2021亞洲電影節最佳影片獎的《那個我最親愛的陌生人》；以及趙德胤導演勇奪2016威尼斯影展「國際影評週最佳影片」的《再見瓦城》等。
臺北文創總經理劉麗惠表示，華語電影近年百花齊放，深受國際影壇矚目，而擁有自由的空氣與創作環境的台灣，無疑是世界觀看華語電影最重要的窗口，深深吸引著來自各國、渴望將引人入勝的故事拍成好電影的創作者們。串聯跨國人才共同完成的《刺心切骨》就是華語電影原創力的最佳體現，「一個人可以走得很快，但一群人則能走得更遠。臺北文創與金馬創投合作設立【臺北文創劇作獎】是我們支持華語電影的一份心意，很榮幸能在《刺心切骨》衝刺國際的路上陪跑一段。」
《刺心切骨》在卡羅維瓦利電影節完成世界首映之後，接下來將進行全球發行，預計2024年底前在台灣院線上映。