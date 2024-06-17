特企／遠雄山禾公開　邀VIP共饗永續好日子

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活動特以「城市中的桃花源」為發想，佈置大自然元素，並結合台南風土特產如關廟鳳梨、竹筍、台南鹽與台南牛肉湯等，以吃在地、食當令的綠色低碳飲食為共鳴，藉由「永續、在地、美學、體驗」等元素，營造放鬆、愜意氛圍，現場更由風格野餐品牌璐露野首次客製化「無火料理食境秀」，以創意烹飪當地美食，讓食材、料理與產地的價值升級，打造出風格獨特且充滿感官剌激的質感晚宴。
「遠雄山禾」更精心規劃「為自己選一杯茶」、「不只活一次的花植」、「擘劃山禾美好生活詩籤」三大主題體驗環節。賓客們可以在奉茶區挑選自己心儀的手工陶杯和茶款，陶杯由曾獲得「2022德國紅點獎」的台南在地陶藝工坊「無光造物」精心製作，並搭配台南百年品牌振發茶行的茶飲，活動後不僅可將陶杯帶回家，還能從現場的綠植、花藝佈置中挑走花材，由現場老師以環保包材花束後帶回家，以減法哲學打造深度體驗。
而延續「遠雄綠禾」自然系建築概念，「遠雄山禾」擁有2528坪壯闊基地，藏身永康大排兩側綠帶，三面臨路角地、幽靜街闊，大器釋出逾400坪社區前庭小公園，以山建築為自然載體，一脈相承斜屋頂、風車型配置與戶戶採光特色，加上格柵、跳層陽台框住自然，全區以超越法定標準的108%高綠覆率，慢釀自在陶然的生態社區。
遠雄山禾行銷副總馬志忠表示，鹽行國中重劃區以北外環交通優勢，吸引了高質感、菁英白領及南科人的購屋目光，已成為台南新興的富人重劃區，便利的交通、新的城市規劃、豐富機能，客戶是相當看好區域的未來性。
遠雄山禾規劃28~47坪、3~4房，以3房42坪的舒適尺度為主力房型，補足市場3房較稀少的坪數真空，讓住戶享受愜意的居住空間，體驗生活的從容與優雅，充分滿足現代家庭對於空間和舒適度的需求。公設空間強調與綠共鳴，充分考慮採光與戶外景觀相呼應，透過設計很巧妙的把戶外輪廓帶入室內，讓住戶在繁華都市中也能享受桃花源般的靜謐，擁抱自然的愜意。
該案兼具優越地理位置，親水親綠低密度開發，近享鹽水溪畔景觀，輕取市區、鄰近商圈完熟機能，更以永續人居理念打造舒適、健康的居住尺度，為台南注入新的活力，譜寫永續人居的新篇章，更為台南描繪更加美好的城市新樣貌。