特企／2024捷克趣味嘉年華 6/23台北信義新光三越香堤大道登場
暑假到了，大家都在思考如何度過這段寶貴的假期。是選擇在國內尋找一處小旅遊目的地，還是帶著行李箱遠赴國外感受異國風情呢？無論選擇哪一種，都不妨考慮前往2024捷克趣味嘉年華。這個嘉年華以「捷克文化」為主題，在信義區香堤廣場為大家呈現捷克的豐富文化和活動。這不僅是為了慶祝台北至布拉格直飛航班營運一周年，同時也是為了帶領大家體驗捷克獨特的文化魅力與風情。
這次活動，邀請了眾多捷克品牌前來佈展，包括食品品牌BONAVITA、知名啤酒品牌Budějovický Budvar、護膚品牌Botanicus、食品品牌TEREZIA、頂級巧克力品牌Steiner & Kovarik，還有由捷克籍老闆在台北開設的餐酒館——捷克公寓，不僅有好吃的美食、好玩的活動，還有各種有趣的商品，讓您彷彿置身於捷克，享受原汁原味的捷克風情。
逛完了體驗區，主舞台將呈現豐富多彩的表演與抽獎活動，活動特別邀請了歌手AIKO前來獻唱，除了AIKO的精彩表演，主舞台還有各種形式的表演秀和互動環節。從生動有趣的捷克文化介紹，到充滿奇幻色彩的泡泡秀和人入氣球秀，還有熱情洋溢的海洋家族帶動跳、展示捷克傳統藝術的表演以及神秘的魔術秀。這個夏天，帶上您的親朋好友，來到主舞台前，一同享受這個充滿捷克風情的精彩盛宴，讓我們一起相約6月23日，共度這個難忘的捷克趣味嘉年華。