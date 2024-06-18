部長累了嗎？民代盼基隆市場汰換新冷氣 郭智輝口誤：用ECFA處理
國民黨立委林沛祥今（18）日於立院進行質詢，提及基隆最大的仁愛市場，裡頭有500多個攤商，但冷氣約有30多年來未汰換，體感溫度高達37度，希望中央苦民所苦，經濟部能夠給予協助，未料部長郭智輝口誤稱準備用ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）來處理，但也立即更正表示，將用節能減碳（ESCO)的方法幫助市場改建。
記者陳威叡／台北報導
林沛祥今日赴立院質詢，提及基隆市最大的仁愛市場，庶民經濟在地方非常盛行，但30多年來冷氣沒有汰換，裡頭有500多個攤商，人潮不多的時候體感溫度高達37度，反觀台北北投市場改建非常成功。
林沛祥指出，市場主責機關是經濟部，預算部分產發署跟技術司每年補助350億元，也邀請院長卓榮泰來仁愛市場走走，就知道市場冷氣的問題，且冷氣30幾年來沒汰換，用電也會很傷，因此自己代表基隆與民意，希望經濟部苦民所苦來協助。
對此卓榮泰回應，10年來基隆的改變相信國人看得到，過程中基隆市府扮演重要的角色，地方也要能落實基層建設，而中央補助都有一定的程序跟規則，此案地方政府要負起更多責任。
而郭智輝詢答時說，這案子後來有檢討，並責成相關單位提出報告，但口誤稱準備用ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）來處理，隨即更正將用節能減碳的方法幫助市場改建，所有設備會有廠家來負責，最後讓廠商繳交的電費更省。