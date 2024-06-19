名家論壇》吳崑玉／誰說小黨一定要左右為難或搖擺求生？

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民眾黨的未來其實完全不值得費心，但民眾黨的起落經驗，卻是小黨們很好的教訓。所謂「第三勢力」的「第三」，該怎麼定義？其實很值得人們深思。尤其在同一份民調中，不支持任何政黨者，大幅成長到27.2%，一個月加了近8趴，顯示人們在對某個政黨失望後，不是轉身投去另一個政黨，而是轉為觀望。而「觀望」，正是第三勢力成長的土壤，就算現在沒有選項，日後還是可能冒出特殊體質的人物，快速撈走人們的期望。
在這段經驗中，最主要的教訓是:左右逢源幾乎一定是錯的，左右為難才是常態，折衷方案幾乎一定是最爛的方案。正因為怕得罪更多的人，所以民眾黨八席立委，在黨產條例上選擇離席不投票。雖說「不作為本身也是一種作為」，不表態也是一種表態，但長期來看，這是一種最壞的表態方式。即使開放投票，開放立委們各自選擇支持對象，都比不投票來得好。因為不表態或不投票，會使支持者們覺得，選你們進去有什麼鳥用？如果國民黨看透民眾黨的心思，認定民眾黨不敢得罪國民黨，至多不投票，那就等於完成了「綁定」，根本不用擔心民眾黨的倒戈，從此「小藍」定位再也洗不掉，國民黨便會予取予求，情緒勒索，立場綁架，以後根本不需要跟白的人談判或交換，架著走就對了。如此，下次選舉，還需要談「藍白合」嗎？別鬧了，不加入國民黨，一律免談，你民眾黨敢反水嗎？當年國民黨就是這樣玩親民黨的，白黨別以為自己逃得過這種養套殺的套路。
小黨或第三勢力想在藍綠夾殺中生存下來，必須先弄清楚自己的立場與主軸，在每一個法案中說明自己獨特的觀點。這些獨特觀點不是故意的特立獨行，而是比兩黨更貼近實務上的可行性，或更能贏得人們共鳴的煽動性，或思考更深遠的長久性。聽起來有點玄幻或要求太高，但這是這個世界的定律。什麼叫創意？什麼叫劃時代殺手級產品？看看黃仁勳怎麼打造出AI帝國便知道。在紅海中殺出血路，創造一條新的路徑出來，沒有政治人物們想像的容易。台上一分鐘，台下十年功，你沒有辦法做到人家做不到的境界，人們就沒有拋棄現有大品牌轉而關注你的興趣。問題是，台灣的政治人物，90%以上都是穿著西裝的拾荒老人，只會撿最容易上手的東西來玩，或夾到碗裡都是菜。數學只會1+1+1=3，3除以2=1.5，這種簡單的算術。所以，老是只有兩種選項:一是選一邊來靠，二是採取折衷方案，而不是透過調研，分析，實驗，找出一條獨特可行的路徑。
這種思維的根源，在於從未認清現實世界的種種特性。網紅型政治人物最大的毛病，在於他的聲望來得太容易了，解算能力又頂多及於加減乘除，於是從未認清這個世界的「對稱與不對稱(symmetric & asymmetric)」之區別。政治人物可能一夕爆紅，但也會一事崩盤，崩盤之後就會每天想著再來搞一件事，再一次一夕爆紅，或多做幾件事，看能不能漲回來？問題是，這跟鬧出家暴或Me too的明星一樣，摔死了就很難再回來，因為他失掉了粉絲們的「信任」。形象型政治人物，就是個盤龍花瓶，尊貴無比，安坐神壇，但就是不禁摔，就算拼回去，也已毫無價值。得與失之間的不對稱，警告的是政治人物們，少犯錯比多做事更重要，打得了天下卻守不住，「殷憂而道著，功成而德衰，其取之易而守之難乎？」魏徵的大哉問，其解答是「竭誠，則胡越為一體；傲物，則骨肉為行路。」但現在的網紅型政治人物，那個不「傲物」？
第二種區別來自熱力學第二定律，即「熵」的「可逆與不可逆(Reversible & irreversible)」過程的區別。在政治中，有些得失是可逆的，例如這次選不上，下次有可能選上。但有些是不可逆的，例如前述的人設毀滅，或立場偏移超過了支持者容忍限度。「信任」之所以關鍵，便在於其一旦失去，就像生米煮成熟飯，再也回不去了。當群眾大喊「黃國昌，偽君子」時，就代表此人的人設崩壞，已經不可逆了。當不可逆狀況發生，便只能承認或割捨，沒有改進或改善的空間。現在是黃國昌已經越過了不可逆的臨界點，柯P還沒有，要怎麼處理？柯P自己看著辦。
第三個區別是「同步與非同步(Synchronize & asynchronous)」。政治人物們操作聲量或民調的心態，就像做股票一樣，關注帳面漲跌，偏愛即期收益。問題是，選舉市場跟股票市場不一樣，股市可以做當日沖銷，等你賣出那天才會落袋為安，政治市場卻要到選舉那天才能收割，那可能是數年後才會實現收益。所以，當一個政治人物關注的是當日聲量，而非計算到選舉結果，整個決策就會偏離正常運算，把同步計算推估了非同步結果，以為聲量是可以累積的。於是，就會有人在廁所裡問民調禮讓，殊不知如果你綁不住小草的信任與追隨，兩年後你就對國民黨沒有半點價值，就算給人摸遍全身也沒有用。一心向對岸靠攏的政治人物也是一樣，向對岸輸誠，如果沒有換得即期收益，那天統一了，你就沒有了價值，有命賺錢也沒命花。「知戰之地，知戰之日，而可千里而決勝」，非同步要素的計算與評估，才是政治市場進出計算的要素，同步而不可累積的聲量，只能當成現下的參考，而非政治成敗的KPI。
所以，小黨要求生，不是靠左搖右擺，不是靠折衷方案，不是靠躲避責難，那只會讓自己愈來愈不重要，甚至偷雞不著蝕把米，賠了夫人又折兵。政治市場上，唯一可累積的是「信任」，最能撐過時間考驗的是「口碑」，政治人物們捨此不由，便是本末倒置，也許可以得到一時的成功，但絕對通不過激烈的考驗。民眾黨不妨好好想想，再與藍營合作，打掛覆議案，就讓自己進入了不可逆的「藍鳥化」過程，時間顯然不站在白黨這邊，如果連止血都做不到，遑論回升。當小草們快速從「支持」轉向了「懷疑」，下一步就是「抗拒」，再來就是等待一顆政治新星的出現。這是典型的典範轉移過程，人們總是先知道自己不要什麼？等等才知道自己要什麼？而白黨，已經快變成那個被打叉叉，從此再也不被列入選項的棄嬰了。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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