關渡護理長呼籲「這三種人」定期健康量測　關鍵時刻發揮救命！

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家有健康助手！上班同時掌握家人身體狀況 還提供真人健管師線上諮詢！
使用者ROY分享心得，媽媽血壓經常忽高忽低，甚至還會突然頭暈昏厥，讓他必須得放下工作回家照顧，後來在客廳放置ASUS HealthHub健康小站，鼓勵媽媽每天早晚各量測一次，同時他也能透過手機APP即時獲得數據，即使在外工作也能較安心。
ROY說媽媽原本也排斥使用機器，教一次之後她就能輕易上手，讓她每天起床已經養成習慣量測血壓，數據都能記錄下來，讓他更能掌握家人身體數據，另外還能設定用藥提醒，就像鬧鐘一樣提醒媽媽吃藥，雖然還沒遇到緊急狀況，但他們也試過即時通報功能，一鍵視訊讓媽媽感受到ROY就在身旁。
另外這套健康小站還有提供真人客服功能，也就是線上的健管師團隊，可以即時與使用者視訊提供協助，ROY曾利用這項功能詢問媽媽血壓異常狀況，即時獲得解決，他認為如果能再結合健保卡功能，這台機器幾乎完美，整體來說HealthHub就是他的健康小助手在家中陪伴媽媽。
每天量測看數據 上班族時刻關心家中長輩 她稱:還多了一份感情聯繫！
另一名使用者徐小姐也分享，67歲媽媽血脂偏高還有輕微糖尿病，過去都是個別用機器量測，再手寫抄下數據，等到徐小姐忙了一天回家，也都無力再關心媽媽身體狀況，後來使用HealthHub，讓媽媽每天起床飯前飯後量血糖，早晚各量一次血壓，一量完手機立刻跳出數據，讓她在外工作也能監控媽媽的身體狀況，她強調不只能提醒家人身體狀況，還多了一份感情的聯繫，互相關心增加家人間的情誼，這也是HealthHub另一大優點。
HealthHub能記錄多組使用者數據，徐小姐跟先生也養成習慣量測血糖及內臟脂肪，假日比較常吃大餐，加上家族有糖尿病史，自己有意識會定時量測血糖，另外也會透過健管師真人視訊分析，改變自己的飲食及生活習慣來維持健康，等於是一台機器照顧全家人的健康。
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