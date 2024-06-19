特企／曾莞婷42歲保持少女體態！AI科技助力維持完美身材

關渡護理長呼籲「這三種人」定期健康量測　關鍵時刻發揮救命！

▲(左)關渡護理長提醒民眾每日監測「身體數值」並非「治療」但往往數據會說話，是搶救生命的關鍵。（圖／ASUS提供）
▲(左)關渡護理長提醒民眾每日監測「身體數值」並非「治療」但往往數據會說話，是搶救生命的關鍵。（圖／ASUS提供）

本報訊

每日健康量測雖是小動作，卻對個人健康至關重要！關渡醫院顏護理長，以多年臨床經驗分享，強調持續健康數據量測如何成為生命的守護者。一名患者住院期間透過華碩ASUS推出的健康小站HealthHub每日監測血壓，發現血壓異常升高至170以上，緊急安排電腦斷層檢查後發現腦部二度出血，幸好即時治療，成功控制出血並降低損傷，護理長指出「量測」雖然是並非等於「治療」但這些數據常是搶救生命的關鍵。

我是廣告 請繼續往下閱讀
不僅在院內，健康量測對高齡、剛出院、慢性病的民眾，顏護理長呼籲，許多人因操作困難或對設備準確性的疑慮而拒絕量測，會對健康照護有所影響。曾有位年長病患本身患有高血壓，因未量測血壓便自行服用降壓藥，結果導致血壓過低昏迷送醫。護理長鼓勵長輩養成量測習慣，並相信數據，透過HealthHub健康小站操作相當簡單，非常符合長者需求，幾乎無需教學，量完立刻上傳，增加長者和外籍看護使用意願，同時提升學習3C產品的操作成就感。

家有健康助手！上班同時掌握家人身體狀況 還提供真人健管師線上諮詢！

▲使用者Roy媽媽過往因為血壓異常會頭暈昏厥導致Roy時常需要放下工作照顧，有了後，代替他遠端監測媽媽血壓，精準照顧全家人的健康。（圖／華碩ASUS提供）
▲使用者Roy媽媽過往因為血壓異常會頭暈昏厥導致Roy時常需要放下工作照顧，有了後，代替他遠端監測媽媽血壓，精準照顧全家人的健康。（圖／華碩ASUS提供）
使用者ROY分享心得，媽媽血壓經常忽高忽低，甚至還會突然頭暈昏厥，讓他必須得放下工作回家照顧，後來在客廳放置ASUS HealthHub健康小站，鼓勵媽媽每天早晚各量測一次，同時他也能透過手機APP即時獲得數據，即使在外工作也能較安心。


ROY說媽媽原本也排斥使用機器，教一次之後她就能輕易上手，讓她每天起床已經養成習慣量測血壓，數據都能記錄下來，讓他更能掌握家人身體數據，另外還能設定用藥提醒，就像鬧鐘一樣提醒媽媽吃藥，雖然還沒遇到緊急狀況，但他們也試過即時通報功能，一鍵視訊讓媽媽感受到ROY就在身旁。


另外這套健康小站還有提供真人客服功能，也就是線上的健管師團隊，可以即時與使用者視訊提供協助，ROY曾利用這項功能詢問媽媽血壓異常狀況，即時獲得解決，他認為如果能再結合健保卡功能，這台機器幾乎完美，整體來說HealthHub就是他的健康小助手在家中陪伴媽媽。

每天量測看數據 上班族時刻關心家中長輩 她稱:還多了一份感情聯繫！


另一名使用者徐小姐也分享，67歲媽媽血脂偏高還有輕微糖尿病，過去都是個別用機器量測，再手寫抄下數據，等到徐小姐忙了一天回家，也都無力再關心媽媽身體狀況，後來使用HealthHub，讓媽媽每天起床飯前飯後量血糖，早晚各量一次血壓，一量完手機立刻跳出數據，讓她在外工作也能監控媽媽的身體狀況，她強調不只能提醒家人身體狀況，還多了一份感情的聯繫，互相關心增加家人間的情誼，這也是HealthHub另一大優點。

▲另一位使用者徐小姐分享操作方式簡單，就連媽媽也能輕易學會量測和上傳，自己和先生也透過這台實現自我居家健康管理。（圖／華碩ASUS提供）
▲另一位使用者徐小姐分享操作方式簡單，就連媽媽也能輕易學會量測和上傳，自己和先生也透過這台實現自我居家健康管理。（圖／華碩ASUS提供）
HealthHub能記錄多組使用者數據，徐小姐跟先生也養成習慣量測血糖及內臟脂肪，假日比較常吃大餐，加上家族有糖尿病史，自己有意識會定時量測血糖，另外也會透過健管師真人視訊分析，改變自己的飲食及生活習慣來維持健康，等於是一台機器照顧全家人的健康。

即日起至2024/12/31，購買ASUS HealthHub健康小站登錄立即享有「免費」貼心到府安裝乙次，點擊連結了解更多ASUS HealthHub健康小站

中市國安二、三期好宅動土　首度創業房型

王世堅為何向郭智輝開砲？媒體人揭內幕：綠營內有人要賴清德死心

台中保時捷肇逃！路邊車被撞「屁股開花」　他到案坦承：吃安眠藥

總統府成立委員會侵犯行政權？賴清德釋疑：沒有這問題

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載