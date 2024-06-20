台灣援烏達1.2億美元！再送暖失怙童 攜手愛沙尼亞捐助住屋興建
台灣援烏再送暖！我駐拉脫維亞代表處大使李憲章，19日下午代表我國政府與愛沙尼亞外交部轄下「愛沙尼亞國際發展中心」(Estonian Centre for International Development, ESTDEV)執行長亞拉茲（Klen Jäärats），於愛國國會簽署「收置烏克蘭失怙兒童及寄養家庭住屋計畫」合約，捐贈120萬美元協助興建收置烏國孤兒的住屋。
記者林詠青／台北報導
李憲章致詞表示，從2022年烏俄戰爭爆發迄今，我國政府及民間已捐贈約1.2億美元善款及800噸人道及醫療救援物資給烏克蘭，並與波蘭、立陶宛、捷克、斯洛伐克及歐洲復興開發銀行等理念相近國家及國際組織攜手合作，協助烏克蘭重建及復原。駐拉脫維亞代表處在同年5月代表我政府捐贈100萬美元給「愛沙尼亞難民委員會」(Estonia Refugee Council, ERC)，協助愛國政府安置烏國民眾，開創了台愛合作援烏先例，並建立兩國共同參與國際人道計畫的良好範例。
愛國國際發展中心執行長亞拉茲也表示，感謝台灣的信任，並授權ESTDEV進行總額120萬美元的兒童住屋興建計畫；該中心一向樂願與國際夥伴協力合作，提供亟需的人力、物力，並分享經驗，以助烏國重建。本項計畫是台愛兩國堅實友好關係的明證，也是國際人道合作的絕佳範例，樂見台愛共同譜寫新型夥伴關係。
據「烏克蘭第一夫人基金會」統計，目前有近2萬5000名烏國孩童因戰亂失怙而獲收置於孤兒院，未能獲得父母照顧或擁有正常家庭生活，其中僅1,310戶家庭收養戰爭孤兒，並有80間寄養家庭的住屋遭戰爭摧毀，亟須建造40組住屋以妥善收置孤兒。2023年起，ESTDEV已挹注超過230萬歐元與烏國第一夫人基金會合作興建四組住屋，此次台愛合作則為第五組住屋，也是愛國首個與外國政府合作的孩童住屋援建計畫，預計將於2025年底竣工。