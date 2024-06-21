基隆爆電動機車之亂！民眾漏夜排隊 謝國樑道歉：很過意不去
基隆市日前推出青年電動機車方案2.0，民眾申請轉趨踴躍，沒想到14日卻突然「限件」申請，除安樂區每日限30件之外，其他各區每日限20件，造成民眾漏夜來排隊申請，甚至爆出排隊爭議，還出現了代排，收費1小時500元，掀起「基隆電動機車之亂」。對此，基隆市長謝國樑表示看了心裡過意不去，為此道歉，並表示會精進調整更好的方案。
記者王德蓉／綜合報導
基隆市環保局日前發布公告指出，基隆市公益青年就業電動機車補助計畫自14日起實施收件控管，除安樂區每日限量30件外，其餘6區皆為每日限量20件。 另外，為加速中央所推動淨零碳排政策目標，下半年度將汰舊換新納入申請必要條件，有意願申請電動機車，但無燃油機車可汰舊的民眾，請於113年6月28日前儘早申請。
消息一出，各區開始傳出瘋狂排隊的狀況，有民眾半夜就前往排隊，為的就是希望能在早上拿到區公所發的號碼牌，人潮從清晨5點額滿，越來越早，甚至凌晨3點就額滿，甚至出現代排，收費1小時500元。
謝國樑今早為此鞠躬道歉，自己看了心裡過意不去，過去沒有限額時，每天申請件數達上千件，市府無法應付這樣規模的名額，也沒有這樣的預算存在，很抱歉讓民眾長時間排隊。謝國樑表示，會思考更好方法並做些微調整、精進方案，讓民眾不用受累；至於3.0方案，一次性補助民眾購買機車，不限廠牌，謝國樑表示，還需要作業時間，可能要1至2個月時間才會實施。