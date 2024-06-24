台灣首場登山車亞洲積分賽　亞洲車神江勝山寫下台灣新里程碑！

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整場賽事主要為Enduro全地形耐力賽，分為四組：AES亞洲積分組、Golden E-Bike電輔車菁英組、Silver E-Bike電輔車市民組及Amateur分齡組，作為Asia Enduro Series的台灣分站賽事，台灣登山車選手的MTB魂大爆發，展開AES搶分激戰，市民組選手也在國際級賽道中盡情享樂。
全場最受矚目的參賽選手包括來自哥倫比亞的登山車好手 Marcelo Gutierrez，另外尚有來自香港的前亞錦賽下坡金牌得主Tsui King Man，也一同來台參賽表示支持，而台灣首屈一指的公路車一哥馮俊凱也在本次跨界登山車領域，前來挑戰XCC及XCO限時繞圈賽，自然也成為本屆Dan Cup關注焦點之一。
另外包括剛參加登山車亞錦賽歸國的張祐綸、劉子齊、黃鈺翰、黃鈺淳等台灣頂尖好手，還有下坡女王周佩霓、登山車一姐蔡雅羽等也都報名參加，而長期投入登山車基層推廣的江勝山，也特別規劃了幼兒童越野繞圈挑戰賽，讓大人及小孩都能在這片美麗的大自然環境中同樂，讓更多人體驗登山車運動的無窮魅力。
Schwalbe所冠名之趣味短徑繞圈賽，男子組冠亞軍為年輕且實力堅強的雙胞胎兄弟檔-黃鈺淳（冠軍）、黃鈺瀚（亞軍），而每每在爬坡路段突圍殺出的公路車一哥馮俊凱則位居第三，在賽後的訪問中阿凱表示，此賽事中最困難的全地形路段仍佔最大比例，對以公路車為主的阿凱來說略有不適應，因此在進終點前的XC越野路段中，僅能讓雙胞胎兄弟追上，隨著他們的路線並靠經驗搭配適當的技巧緊追在後。
台灣車手力挺 一哥馮俊凱、下坡女王周佩霓都參賽
第二場結算成績的賽事則為難度更上一層，總賽時長達2小時的KS XC限時繞圈賽。與趣味短徑繞圈賽不同的是，短徑繞圈賽總時長為20分鐘的衝刺賽，而限時繞圈賽除了要奮力爭取路線上的優勢外，更要有超強的耐力作長時間奮戰。同時出賽二場XC賽事的馮俊凱，則在本賽事以優異的爬坡及耐力表現，積坐所屬U40分組的冠軍，而登山車女子一組蔡雅羽則是輕鬆拿下女子U40組后座。
同時拿下二場XC賽事的雙料冠亞軍的雙胞胎兄弟 - 黃鈺淳、黃鈺瀚兄弟表示，Dan Cup的賽段規劃的相當有趣，看似難度不低的跳台或落差，後面都有良好的接坡供緩衝，即使不想整路飛跳，一旁也有B路線能順暢銜接，所以繞圈時能透過路線的變換享受各式路線所帶來的樂趣，與一般常見的賽道設計大為不同，希望未來都能持續參加Dan Cup，藉以吸收江勝山(阿丹)在國際賽事中所累積的見聞。
成績同樣輝煌的登山車一姐蔡雅羽表示：阿丹透過不斷參加國際賽的經驗，將賽制及路線規劃帶進國內，透過Dan Cup的舉辦，讓參加的國內騎士能有機會與國際接軌，除了感謝阿丹及其團隊的努力外，往後也會持續支持，更希望國內更多騎士能一同參與，感受MTB騎士團結齊心，一起享受騎車樂趣及歡愉氛圍的熱忱，更鼓勵國內騎士能一同參與Dan Cup，體驗阿丹巧妙的賽道設計。
登山車一姐蔡雅羽輕鬆封后
Dan Cup主辦人阿丹於賽後表示，除了感謝所有參賽者及廠商的支持外，很高興許多來參加賽事的騎士都不斷於賽中跟他道謝及加油打氣，讓他為賽事而累積的疲勞都覺得值得。此次Dan Cup擁有高達七條不同難易度的路線，能讓參加者依自己的能力進行賽事，除了一開始就設定出不同難度外，阿丹及其團隊也不斷檢視山區氣候對賽道的影響，因此，即使早已整備好的賽道，但在連日山雨造成部份賽段泥濘濕滑，進而提升難度及危險度的狀況下，在考量市民組騎士的人身安全下，團隊及裁判商討後，公佈單一賽道針對電動市民組部份，採開放體驗、不列入計分的周全方案。
台灣下坡女王周佩霓則在賽後特別上台激動的與全場車友分享：「早期我們要參加國際賽事真的很不容易，除了出賽機會難取得外，出國參賽的經費及裝備更是極大的挑戰，真的很謝謝阿丹用自己的力量將國際賽引進台灣，讓我們不用出國就能享受到國際級的賽道。」
江思翰教練奪「感動賞」
江勝山也特別規劃了「感動賞」這個獎項，更是破天荒頒給了現在人遠在國外的日南國中教練江思翰，阿丹特別頒獎感動賞是在江思翰教練的身上，感受到基層教練願意為年輕選手投入與付出的那份用心，希望台灣登山車界能傳達這份熱愛登山車的感動，因而特別頒發感動賞給思翰；而思翰教練的子弟兵也在今天用成績證明給教練看，並在現場一一表達了對思翰教練的由衷感謝。
江勝山長期投入登山車運動的推廣及基層訓練，在與藝人151林彥君結婚後更是全家總動員，本屆Dan Cup賽事在江勝山全家的努力投入之下圓滿落幕，期待Dan Cup能持續發揮運動員正向的影響力，讓台灣登山車的發展越來越好。