特企／Devsisters新作　《薑餅人之塔》全球上市

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遊戲內也推出了可以提升餅乾能力值的法寶卡及裝備。上線時將公開包含洋甘菊餅乾、大蕉餅乾、奶油蘇打餅乾等在內共20種的原創新角色，以及32種法寶卡。
自4月底開放的事前預約活動，吸引超過全球250萬名玩家的參與，充分顯示全球玩家的期待和熱切關注。官方也以豐富的虛寶獎勵回應玩家們的支持，所有完成事前預約的玩家都將可獲得3000水晶、《薑餅人之塔》首次亮相的原創餅乾「洋甘菊餅乾」、2張討伐戰入場兌換券、2個愛心果凍補充藥水、10張基本餅乾扭蛋券、10張基本法寶卡扭蛋券，以及限量表情圖案等豐厚獎勵。
為了慶祝遊戲上市，將舉行每日簽到活動，連續簽到10天即可獲得特別餅乾扭蛋券及特別法寶卡扭蛋券各10張等多種獎勵；同時也將進行「奶油蘇打餅乾」上市活動，玩家除了可以看到「奶油蘇打餅乾」的故事，還能直接在戰鬥中使用「奶油蘇打餅乾」來體驗技能，也將獲得可用於聊天或戰鬥中的限量奶油蘇打餅乾表情圖案。
《薑餅人之塔》支援包括韓、英、繁中、泰、法、德、西等15種語言，可在Google Play和Apple App Store應用商城下載，也可透過「Google Play Games」在Windows PC環境中進行遊玩。此外，《薑餅人之塔》也在全球上市首日即在韓國、美國、台灣、加拿大等地區達成Apple App Store下載榜第一，展現了遊戲的人氣熱度。