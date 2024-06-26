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特企／Devsisters新作　《薑餅人之塔》全球上市

▲Devsisters 最受期待的新作《薑餅人之塔》全球正式上市。（圖／品牌提供）
▲Devsisters 最受期待的新作《薑餅人之塔》全球正式上市。（圖／品牌提供）

本報訊

《薑餅人之塔》是一款多人合作的動作型手遊，以玩家間的即時搭配和高沉浸式的戰鬥體驗為特色，活用餅乾們獨特的戰鬥能力和屬性，部屬多樣化戰鬥策略，在充滿怪獸的神秘「鬆餅塔」中勇敢向上。玩家們可獨自跟隨故事的發展享受冒險，也可與親朋好友一同組隊，發揮團隊合作來進行遊玩。

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《薑餅人之塔》主要遊戲內容為：進行冒險，突破鬆餅塔的「故事模式」，以及由4人組隊來擊敗Boss的團戰「討伐戰模式」。故事模式在上線時將推出7個章節，每章至多15個關卡；討伐戰模式的Boss則會每週進行更換，玩家可以在最終難度第4階段的排名系統中享受互相競爭的樂趣。此外還有可以挑戰個人記錄的單人模式「玻璃迷宮」等豐富多樣的內容。

遊戲內也推出了可以提升餅乾能力值的法寶卡及裝備。上線時將公開包含洋甘菊餅乾、大蕉餅乾、奶油蘇打餅乾等在內共20種的原創新角色，以及32種法寶卡。

自4月底開放的事前預約活動，吸引超過全球250萬名玩家的參與，充分顯示全球玩家的期待和熱切關注。官方也以豐富的虛寶獎勵回應玩家們的支持，所有完成事前預約的玩家都將可獲得3000水晶、《薑餅人之塔》首次亮相的原創餅乾「洋甘菊餅乾」、2張討伐戰入場兌換券、2個愛心果凍補充藥水、10張基本餅乾扭蛋券、10張基本法寶卡扭蛋券，以及限量表情圖案等豐厚獎勵。

為了慶祝遊戲上市，將舉行每日簽到活動，連續簽到10天即可獲得特別餅乾扭蛋券及特別法寶卡扭蛋券各10張等多種獎勵；同時也將進行「奶油蘇打餅乾」上市活動，玩家除了可以看到「奶油蘇打餅乾」的故事，還能直接在戰鬥中使用「奶油蘇打餅乾」來體驗技能，也將獲得可用於聊天或戰鬥中的限量奶油蘇打餅乾表情圖案。

《薑餅人之塔》支援包括韓、英、繁中、泰、法、德、西等15種語言，可在Google Play和Apple App Store應用商城下載，也可透過「Google Play Games」在Windows PC環境中進行遊玩。此外，《薑餅人之塔》也在全球上市首日即在韓國、美國、台灣、加拿大等地區達成Apple App Store下載榜第一，展現了遊戲的人氣熱度。

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