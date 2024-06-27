特企／「2024雲西海洋音樂季」音浪來襲　7/13登陸國境之西

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張麗善縣長指出，「2024雲西海洋音樂季」為雲西文化觀光廊帶重大亮點活動之一，系列活動更以聯合國SDGs永續發展17項指標為發展理念，融入其中第4、6、8及14等四大目標，期盼透過系列規劃擦亮雲西永續觀光發展亮點，同時串連拓展雲西地區觀光與宗教資源，為民眾帶來全新綠色旅遊新風貌，而活動亦廣受企業認同，紛紛響應聯名與贊助，包括雲林在地的展鮮農產生技、小紅牛番茄、鄧肉圓、陞輝食品及台灣啤酒等，感謝各界對於活動的支持；另值得一提的是，近期展鮮農產生技使用雲林在地農作推出的冰釀番茄與梅蜜番茄飲，獲得食品界的米其林星星「iQTi」絕佳風味一星獎，恭喜我們雲林在地企業獲獎，屆時在海洋音樂季現場民眾也將有機會品嘗到獲國際肯定的飲品。
文化觀光處陳璧君處長表示，本次「2024雲西海洋音樂季」系列活動橫跨7月與8月期間，將由雲西地區麥寮、台西、四湖、口湖、北港、水林等鄉鎮陸續登場，再結合雲西文化觀光廊帶豐富的自然生態景觀資源，如候鳥常駐中繼站天堂-麥寮濁水溪出海口、國內濕地保育典範基地-口湖成龍溼地及西海岸最美濱海車道-四湖黑森林自行車道等，也因此「2024雲西海洋音樂季」系列活動主視覺設計以更宏觀的雲西廊帶角度傳達整場音樂季概念，特別融合海洋的流動、岸邊石頭的隨機排列、防風林的生態防護以及黑面琵鷺等雲西在地元素，象徵獨特的生態環境和生態永續的理念，更扣合聯合國SDGs永續發展目標。
陳璧君處長強調，雲西文化觀光廊帶更有國定古蹟麥寮拱範宮、北港朝天宮及雲西重點宮廟台西安西府、四湖海清宮等豐富宗教文化資源，各自宮廟皆有其迷人特色與歷史背景，希冀透過本次「2024雲西海洋音樂季」長達近2個月的系列活動，能完整串聯觀光廊帶上的生態景觀及宗教文化，創造另類的「遊客轉香客」風潮，以接續下半年觀光發展目標「遊客香客變常客」，亦能進一步將雲林觀光量能衝向新高，更穩定提升與帶動整體觀光產業經濟發展。
陳處長指出，「2024雲西海洋音樂季」首先於7/13在四湖三條崙海水浴場登場的海洋音樂季，有適合親子暢遊的假日水樂園，更將演出藝人卡司表演從過往1天1組擴增到2組，精彩可期，號召喜歡夏日熱情的大小朋友們一起參加，體驗雲西盛夏魅力；暑假期間最文青的嘉年華活動，就在口湖的成龍溼地，2024成龍濕地流動藝術饗宴7月27、28日口湖的成龍溼地舉行，除有專屬環境劇場外，現場更有市集、體驗活動等。
喜愛欣賞藝文表演的民眾也看過來！7、8、9月期間藝術宅急便活動，分別於7/21台西安西府、7/27-28口湖成龍濕地、8/4元長熬峰宮、8/17四湖參天宮、8/24北港1911好庫文化產業園區、8/29褒忠順天宮、8/30水林通天府、9/8麥寮拱範宮第二停車場及9/14崙背圖書館停車場及10/5東勢國中等地，陸續都有邀請文化團體為大家帶來精彩演出，歡迎全台朋友安排旅程到雲林共享這場音樂與海洋的盛宴。
文化觀光處說明，作為「2024雲西海洋音樂季」系列活動首部曲的四湖鄉三條崙海洋音樂季，將於7月13、14日及7月20、21日連續兩個周末火熱登場，演出藝人與卡司陣容堅強，包含HITO流行音樂獎-最受歡迎男歌手兼具實力唱將的「畢書盡(Bii)」、擁有超過百萬粉絲且單曲作品最高點擊率達到了驚人的2836萬次的「李玉璽」、金曲獎最佳演唱組合獎得主「脆樂團」、金曲獎最佳新人「持修」、金曲獎最佳樂團獎入圍常客「旺福樂團」以及橫掃全台各大音樂季的樂團「芒果醬」及「八青哥」等，都將火力全開帶來最精彩的表演，帶領大家high翻天，徹底感受夏日的熱情與狂歡。
最廣受小朋友們歡迎的「親子水樂園」也是今年音樂季的重頭戲！活動期間每日都有限時的親子泡泡派對，運用白色泡泡特效機把現場打造成夢幻泡泡世界，讓孩子們被夢幻泡泡包圍。活動第一週的滑水道樂園，今年也特別設置氣墊滑水道和大型水池，讓小朋友們盡情玩水消暑；第二週則有大型主題式氣墊城堡，小朋友可以盡情跳躍、伸展小肌肉，絕對是放電的最佳選擇。此外，今年活動特別與在地知名的海清宮合作舉辦親子彩繪，透過寓教於樂，可讓小朋友們不僅能夠動手玩，更能從中了解在地宗教文化內涵。
今年音樂季還有一個全新亮點—「萌寵市集」，這是雲林首次舉辦的小孩結合毛小孩的市集，特別設於森林秘境，適合親子共遊或帶著毛小孩一起來走走，市集氛圍輕鬆溫馨，還有別出心裁的造型背板，要讓遊客拍照打卡留下最美好的回憶。森林秘境活動還有啤酒大賽、搖擺舞會(Swing dance)，透過節奏輕快、俏皮的音樂，結合森林場景，為大家帶來療癒開心的能量，期間更有電音派對，由派對天后－DJ Swallow a.k.a妖嬌帶領大家在森林裡一起享受電音狂響時光。妖嬌是這次受邀代表台灣去法國奧運演出的DJ，只要站在舞台上所有派對子民全部put your hands up！
雲西海洋音樂季期間還有淨灘嘉年華、SUP立式划槳體驗、沙灘排球等活動；HAPPY HOUR限量美食發送更是不能錯過! 包括鄧肉圓(每日限量100份)、消暑咖啡(每日限量100杯)、二崙尚好酒品(每日限量100杯)、烤大豬免費嘗(每日限量100份)、展鮮蕃茄梅(每日限100杯)，台灣金牌one有酒精（100瓶）台灣金牌one無酒精飲（100瓶）；此外，「夏日市集」已邀請超過40攤攤商參加，讓大家享受音樂也同時品嚐美味。另7月27、28日在三條崙海水浴場還有一場「海洋有愛 親海無礙」的系列活動，邀請身障朋友參加為主。誠摯邀請大家將夏日假期留給雲林，最強盛夏活動通通在雲林。
好康報報，「2024與神同行遊雲林抽百萬名車」活動，原從113年2月1日(含)起至6月30日止，在雲林縣境內消費滿100元之發票均可登錄，累計登錄金額每達500元即有一組抽獎序號，消費金額越多抽中百萬名車特斯拉機會就越大，活動推出後廣獲迴響，為反饋熱烈響應與支持活動的民眾，活動將再延長加碼，配合縣府推出系列暑期活動，只要民眾在7、8月來雲林消費購物發票登錄，9月將加碼抽高級獎項。此外，適逢國慶煙火首度在雲林舉行及國際偶戲節，9月、10月來雲林住宿、消費購物發票，將在11月抽超驚喜神秘大獎，歡迎全國民眾暑期暢遊雲林，光輝十月來雲林看煙火抽大獎。欲隨時掌握最新「2024雲西海洋音樂季」系列活動資訊，請鎖定「雲林縣政府文化觀光處」、「慢遊雲林」或「2024雲西海洋音樂季」活動專屬粉絲專頁，也歡迎大家踴躍下載慢遊雲林APP，更多雲林的食宿遊購行一點全都有。