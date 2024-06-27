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特企／「2024雲西海洋音樂季」音浪來襲　7/13登陸國境之西

▲雲林縣縣長張麗善致詞。（圖／雲林縣文化觀光處）
▲雲林縣縣長張麗善致詞。（圖／雲林縣文化觀光處）

本報訊

通通在雲林，「2024雲西海洋音樂季」7月13起熱鬧開跑！今年集結四湖三條崙海水浴場的雲西海洋音樂季、口湖成龍濕地流動藝術饗宴及遍及雲西各鄉鎮的藝術宅急便三大品牌，轉型成為雲西文化觀光廊帶系列活動，雲林縣長張麗善今(26)日特別北上為活動宣傳，包括馬紹爾群島共和國駐台大使卡蒂爾（Anjanette Kattil）及大使館人員Jasmine Hicking、瓜地馬拉共和國大使館公使銜參事歐蒂絲( Ms. Daniela Ortiz Figueroa)、馬來西亞觀光局哈翡之處長、駐台北印尼經濟代表處伊艦軒觀光暨交通部主任、交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景管理處許宗民處長、中華民國雲林同鄉總會林進忠總會長、台北市雲林同鄉會總會王茂生執行副理事長、新北市雲林同鄉會總會邱識琪理事長、雲林縣觀光協會陳宏杰理事長、太日樂集張呈遠團長、唐美雲歌仔戲唐美雲團長、廖文和布袋戲團廖文和大師（團長）、國立臺灣戲曲學院臺灣特技團王希中副團長、朱珊珊行銷經理等人均出席，現場更邀請全台最性感的Luxy girl女團、雲林縣傑出演藝團隊－太日樂集以及天馬戲創作劇場，帶來精彩表演共同為暑期三場活動助陣，擔任雲林縣觀光大使的「森林王子」張泰山也到場，熱情邀請來自各地的遊客遊雲林，一趟旅程不僅能參加海洋音樂季，更可以串聯當地其他觀光景點活動，一次玩得過癮！

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張麗善縣長表示，執政五年多來非常重視雲林縣的觀光發展推動，暑期7月起雲西地區舉辦許多活動，且雲西地區有許多宮廟，從麥寮拱範宮、台西安西府、四湖海清宮一路到北港朝天宮，都是重要且著名的廟宇，年年吸引許多香客進香，透巷過「2024雲西海洋音樂季」品牌系列活動，正是吸引遊客轉香客的最佳時機，誠摯邀請大家夏季遊雲林，不僅有熱血沸騰海洋音樂盛典，讓大家享受陽光、沙灘、音樂和美食，更有豐富的文化藝術表演，連同欣賞雲西的美麗風景，探索發現雲林的夏季魅力！


張麗善縣長指出，「2024雲西海洋音樂季」為雲西文化觀光廊帶重大亮點活動之一，系列活動更以聯合國SDGs永續發展17項指標為發展理念，融入其中第4、6、8及14等四大目標，期盼透過系列規劃擦亮雲西永續觀光發展亮點，同時串連拓展雲西地區觀光與宗教資源，為民眾帶來全新綠色旅遊新風貌，而活動亦廣受企業認同，紛紛響應聯名與贊助，包括雲林在地的展鮮農產生技、小紅牛番茄、鄧肉圓、陞輝食品及台灣啤酒等，感謝各界對於活動的支持；另值得一提的是，近期展鮮農產生技使用雲林在地農作推出的冰釀番茄與梅蜜番茄飲，獲得食品界的米其林星星「iQTi」絕佳風味一星獎，恭喜我們雲林在地企業獲獎，屆時在海洋音樂季現場民眾也將有機會品嘗到獲國際肯定的飲品。

文化觀光處陳璧君處長表示，本次「2024雲西海洋音樂季」系列活動橫跨7月與8月期間，將由雲西地區麥寮、台西、四湖、口湖、北港、水林等鄉鎮陸續登場，再結合雲西文化觀光廊帶豐富的自然生態景觀資源，如候鳥常駐中繼站天堂-麥寮濁水溪出海口、國內濕地保育典範基地-口湖成龍溼地及西海岸最美濱海車道-四湖黑森林自行車道等，也因此「2024雲西海洋音樂季」系列活動主視覺設計以更宏觀的雲西廊帶角度傳達整場音樂季概念，特別融合海洋的流動、岸邊石頭的隨機排列、防風林的生態防護以及黑面琵鷺等雲西在地元素，象徵獨特的生態環境和生態永續的理念，更扣合聯合國SDGs永續發展目標。

陳璧君處長強調，雲西文化觀光廊帶更有國定古蹟麥寮拱範宮、北港朝天宮及雲西重點宮廟台西安西府、四湖海清宮等豐富宗教文化資源，各自宮廟皆有其迷人特色與歷史背景，希冀透過本次「2024雲西海洋音樂季」長達近2個月的系列活動，能完整串聯觀光廊帶上的生態景觀及宗教文化，創造另類的「遊客轉香客」風潮，以接續下半年觀光發展目標「遊客香客變常客」，亦能進一步將雲林觀光量能衝向新高，更穩定提升與帶動整體觀光產業經濟發展。

陳處長指出，「2024雲西海洋音樂季」首先於7/13在四湖三條崙海水浴場登場的海洋音樂季，有適合親子暢遊的假日水樂園，更將演出藝人卡司表演從過往1天1組擴增到2組，精彩可期，號召喜歡夏日熱情的大小朋友們一起參加，體驗雲西盛夏魅力；暑假期間最文青的嘉年華活動，就在口湖的成龍溼地，2024成龍濕地流動藝術饗宴7月27、28日口湖的成龍溼地舉行，除有專屬環境劇場外，現場更有市集、體驗活動等。

喜愛欣賞藝文表演的民眾也看過來！7、8、9月期間藝術宅急便活動，分別於7/21台西安西府、7/27-28口湖成龍濕地、8/4元長熬峰宮、8/17四湖參天宮、8/24北港1911好庫文化產業園區、8/29褒忠順天宮、8/30水林通天府、9/8麥寮拱範宮第二停車場及9/14崙背圖書館停車場及10/5東勢國中等地，陸續都有邀請文化團體為大家帶來精彩演出，歡迎全台朋友安排旅程到雲林共享這場音樂與海洋的盛宴。

文化觀光處說明，作為「2024雲西海洋音樂季」系列活動首部曲的四湖鄉三條崙海洋音樂季，將於7月13、14日及7月20、21日連續兩個周末火熱登場，演出藝人與卡司陣容堅強，包含HITO流行音樂獎-最受歡迎男歌手兼具實力唱將的「畢書盡(Bii)」、擁有超過百萬粉絲且單曲作品最高點擊率達到了驚人的2836萬次的「李玉璽」、金曲獎最佳演唱組合獎得主「脆樂團」、金曲獎最佳新人「持修」、金曲獎最佳樂團獎入圍常客「旺福樂團」以及橫掃全台各大音樂季的樂團「芒果醬」及「八青哥」等，都將火力全開帶來最精彩的表演，帶領大家high翻天，徹底感受夏日的熱情與狂歡。

最廣受小朋友們歡迎的「親子水樂園」也是今年音樂季的重頭戲！活動期間每日都有限時的親子泡泡派對，運用白色泡泡特效機把現場打造成夢幻泡泡世界，讓孩子們被夢幻泡泡包圍。活動第一週的滑水道樂園，今年也特別設置氣墊滑水道和大型水池，讓小朋友們盡情玩水消暑；第二週則有大型主題式氣墊城堡，小朋友可以盡情跳躍、伸展小肌肉，絕對是放電的最佳選擇。此外，今年活動特別與在地知名的海清宮合作舉辦親子彩繪，透過寓教於樂，可讓小朋友們不僅能夠動手玩，更能從中了解在地宗教文化內涵。

今年音樂季還有一個全新亮點—「萌寵市集」，這是雲林首次舉辦的小孩結合毛小孩的市集，特別設於森林秘境，適合親子共遊或帶著毛小孩一起來走走，市集氛圍輕鬆溫馨，還有別出心裁的造型背板，要讓遊客拍照打卡留下最美好的回憶。森林秘境活動還有啤酒大賽、搖擺舞會(Swing dance)，透過節奏輕快、俏皮的音樂，結合森林場景，為大家帶來療癒開心的能量，期間更有電音派對，由派對天后－DJ Swallow a.k.a妖嬌帶領大家在森林裡一起享受電音狂響時光。妖嬌是這次受邀代表台灣去法國奧運演出的DJ，只要站在舞台上所有派對子民全部put your hands up！

雲西海洋音樂季期間還有淨灘嘉年華、SUP立式划槳體驗、沙灘排球等活動；HAPPY HOUR限量美食發送更是不能錯過! 包括鄧肉圓(每日限量100份)、消暑咖啡(每日限量100杯)、二崙尚好酒品(每日限量100杯)、烤大豬免費嘗(每日限量100份)、展鮮蕃茄梅(每日限100杯)，台灣金牌one有酒精（100瓶）台灣金牌one無酒精飲（100瓶）；此外，「夏日市集」已邀請超過40攤攤商參加，讓大家享受音樂也同時品嚐美味。另7月27、28日在三條崙海水浴場還有一場「海洋有愛 親海無礙」的系列活動，邀請身障朋友參加為主。誠摯邀請大家將夏日假期留給雲林，最強盛夏活動通通在雲林。

好康報報，「2024與神同行遊雲林抽百萬名車」活動，原從113年2月1日(含)起至6月30日止，在雲林縣境內消費滿100元之發票均可登錄，累計登錄金額每達500元即有一組抽獎序號，消費金額越多抽中百萬名車特斯拉機會就越大，活動推出後廣獲迴響，為反饋熱烈響應與支持活動的民眾，活動將再延長加碼，配合縣府推出系列暑期活動，只要民眾在7、8月來雲林消費購物發票登錄，9月將加碼抽高級獎項。此外，適逢國慶煙火首度在雲林舉行及國際偶戲節，9月、10月來雲林住宿、消費購物發票，將在11月抽超驚喜神秘大獎，歡迎全國民眾暑期暢遊雲林，光輝十月來雲林看煙火抽大獎。欲隨時掌握最新「2024雲西海洋音樂季」系列活動資訊，請鎖定「雲林縣政府文化觀光處」、「慢遊雲林」或「2024雲西海洋音樂季」活動專屬粉絲專頁，也歡迎大家踴躍下載慢遊雲林APP，更多雲林的食宿遊購行一點全都有。

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