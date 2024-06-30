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特企／末日來得太快！《最後一個星期日》詼諧愛地球

▲《最後一個星期日》中栩栩如生的戲偶也是一大看點，北極熊母子以真實大小製作，創造出仿真的幻覺。（圖／品牌提供）
▲《最後一個星期日》中栩栩如生的戲偶也是一大看點，北極熊母子以真實大小製作，創造出仿真的幻覺。（圖／品牌提供）

本報訊

如果明天就是世界末日，你將怎麼面對？《最後一個星期日》用詼諧有趣的方式，在劇場中打造出全球暖化、龍捲風、海嘯等末日場景，一面跟隨野生動物記者團隊環遊世界冒險，同時窺探一個日常家庭，在極端情況下，人類的聰明才智和冥頑不靈，8月3、4日將在臺中國家歌劇院演出。

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各藝術節力邀的《最後一個星期日》由比利時焦點劇團和夏綠瓦蒂劇團共同創作，曾以發展中的30分鐘短版榮獲2019年愛丁堡藝穗節「總體劇場獎」（Total Theater Award），並於2020年在比利時一舉奪得兩項梅特林克獎：「最佳演出獎」和「最佳藝術和技術創作獎」。

焦點劇團總監茱莉．特雷特（Julie Tenret）的創作經常結合物件、偶戲、演員及影像，舞台視覺調度非常接近電影手法；本劇開場即利用演員的身體和汽車模型，透過遠、中、近景的交替切換，讓觀眾彷彿跟隨3名記者一起開著採訪車深入極地。

夏綠瓦蒂劇團的珊德琳．海洛德（Sandrine Heyraud）和西卡．杜利耶（Sicaire Durieux）都有默劇背景，專精肢體藝術，創造出獨具詩意、肢體性的視覺語言，作品經常結合肢體、物件、馬戲和舞蹈；在劇中可以看到他們令人驚嘆的身體表演，像是在颶風灌入時，站立不被吹走、還能用盡全力啖一口美食，著實是令人捧腹的畫面。

除了透過角色身體呈現天災破壞性的力量外，栩栩如生的戲偶也是劇中一大看點，北極熊母子、粉紅火鶴、老奶奶半身偶都以真實大小製作，創造出仿真的幻覺；劇團也巧妙運用影像，帶著觀眾潛入北極冰層底下、捲入暴風中心，更加身歷其境。

在前往荒野的旅途上，選用了民謠歌手保羅．賽門（Paul Simon）70年代的幾首懷舊金曲，隨著開窗關窗、車內車外，音樂聲響令人身如其境。另外，團隊熱愛到二手商店和街頭市集挖寶，自認舞台設計美學受到鬼才導演魏斯．安德森（Wesley Wales Anderson）的影響，影迷們不妨進劇場找找，有哪些精緻中帶點偏執對稱的蛛絲馬跡。

這齣幽默、諷刺的末日預言，不僅適合闔家一起欣賞，對於關心氣候與生態議題的你，更是千萬別錯過！歌劇院藝術總監邱瑗表示，今年夏天的歌劇院是一座遊樂場，為全家共享時光特別安排，希望讓熟朋友、新觀眾，都能藉由「夏日放／FUN時光」的策展主軸，找到自己想看的節目。

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