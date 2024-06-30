特企／末日來得太快！《最後一個星期日》詼諧愛地球

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焦點劇團總監茱莉．特雷特（Julie Tenret）的創作經常結合物件、偶戲、演員及影像，舞台視覺調度非常接近電影手法；本劇開場即利用演員的身體和汽車模型，透過遠、中、近景的交替切換，讓觀眾彷彿跟隨3名記者一起開著採訪車深入極地。
夏綠瓦蒂劇團的珊德琳．海洛德（Sandrine Heyraud）和西卡．杜利耶（Sicaire Durieux）都有默劇背景，專精肢體藝術，創造出獨具詩意、肢體性的視覺語言，作品經常結合肢體、物件、馬戲和舞蹈；在劇中可以看到他們令人驚嘆的身體表演，像是在颶風灌入時，站立不被吹走、還能用盡全力啖一口美食，著實是令人捧腹的畫面。
除了透過角色身體呈現天災破壞性的力量外，栩栩如生的戲偶也是劇中一大看點，北極熊母子、粉紅火鶴、老奶奶半身偶都以真實大小製作，創造出仿真的幻覺；劇團也巧妙運用影像，帶著觀眾潛入北極冰層底下、捲入暴風中心，更加身歷其境。
在前往荒野的旅途上，選用了民謠歌手保羅．賽門（Paul Simon）70年代的幾首懷舊金曲，隨著開窗關窗、車內車外，音樂聲響令人身如其境。另外，團隊熱愛到二手商店和街頭市集挖寶，自認舞台設計美學受到鬼才導演魏斯．安德森（Wesley Wales Anderson）的影響，影迷們不妨進劇場找找，有哪些精緻中帶點偏執對稱的蛛絲馬跡。
這齣幽默、諷刺的末日預言，不僅適合闔家一起欣賞，對於關心氣候與生態議題的你，更是千萬別錯過！歌劇院藝術總監邱瑗表示，今年夏天的歌劇院是一座遊樂場，為全家共享時光特別安排，希望讓熟朋友、新觀眾，都能藉由「夏日放／FUN時光」的策展主軸，找到自己想看的節目。